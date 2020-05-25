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小港、林園聯盟成形 長輩樂到長照C據點「呷飯配話」

聯合報 / 記者王慧瑛王昭月／高雄即時報導
高雄市立小港醫院今年獲政府核准設置5處C級巷弄長照站今歡喜揭牌，小港醫院院長郭昭宏說，醫院結合社區，與在地里長攜手服務，從小港區延伸至林園區，落實「醫社一家親」。圖／小港醫院提供
高雄市立小港醫院今年獲政府核准設置5處C級巷弄長照站今歡喜揭牌，小港醫院院長郭昭宏說，醫院結合社區，與在地里長攜手服務，從小港區延伸至林園區，落實「醫社一家親」。圖／小港醫院提供

高雄市立小港醫院今年獲政府核准設置5處C級巷弄長照站，今天歡喜揭牌，小港醫院院長郭昭宏說，醫院結合社區，與在地里長攜手服務，從小港區延伸至林園區，落實「醫社一家親」。

小港醫院新添的5處C級巷弄長照站，地點分別在小港區大林蒲、大坪頂、港興及青島里和林園區王公里，每周一至周五服務，項目包含社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務、關懷訪視、電話問安、轉介及諮詢等等。

長輩除參與課程活動外，中午時段也能留在據點享用營養美味餐點，港興里志工興奮地說，未來在C級巷弄站大家可以「呷飯配話」，帶拿手菜分享，是獨自在家沒有的溫暖。

高雄市衛生局簡任技正張秋文表示，小港醫院推動優質長照服務，深入鄰里社區，建構ABC社區整體照顧服務，透過醫院與各據點的里長合作，結合社區志工來服務長輩，增強鄰里居民間的連結，也鼓勵長者走出戶外，加強社會參與。

長照 高雄市

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