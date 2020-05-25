李佳芬脫手爭議農舍排拆無期 雲縣府籲屋主自拆

罷韓投票在即，高雄市長韓國瑜妻子李佳芬曾擁有的農舍違建再度受矚目。雲林縣府建設處表示，縣府預算有限，只能優先拆除影響公共安全的違建，呼籲農舍屋主自行拆除。

李佳芬去年將所持有農地農舍，轉售給高雄市苓雅區陳姓市民，但農舍涉及違建部分遭雲林縣政府要求限期改善，依原發給使用執照竣工圖恢復原狀，不過因屋主遲遲未改善，縣府已列入拆除名單。

縣府建設處使用管理及國宅科長鄭建財表示，原李佳芬的農舍不涉及公共危險、妨害交通、占地、政策列管違章工廠等問題，所以會依一般案件列案等候拆除。

鄭建財進一步說明，雲林縣目前的違建通報約有3800餘件，但縣府每年編列的拆除經費不多，農舍違建拆除順序都排在很後面，何時會拆到李佳芬曾住過的農舍，他也無法預估，希望目前的農舍主人能自行拆除違建，弭平爭議。

鄭建財指出，因雲林縣沒有違建拆除大隊，僅靠每年編列拆除經費，以公開招標方式，委由廠商處理，今年違章拆除預算僅新台幣80萬元，至今沒有廠商願意承包。