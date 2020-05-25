聽新聞
test
0:00 / 0:00
業配王陳時中「木屐」逛墾丁 訂單灌到缺貨
衛福部部長陳時中日前推出「防疫新生活」，並表示「下雨天也想穿木屐」，隨後，陳時中穿花襯衫23日晚間抵達墾丁大街展開「防疫新生活」，屏東縣政府也特地準備一雙由恆春在地匠師所製的木屐送給陳時中，此舉一圓陳時中雨天想穿木屐遊墾丁大街的夢。
當晚，陳時中即換上木屐逛墾丁大街，他還說穿上木屐感覺自己高了不少，穿起來逛墾丁大街的感覺也非常舒適。在「最強業配王」陳時中的助攻之下，「時中粉」立刻來電灌爆恆春老街木屐王。
由於木屐多半是觀光客會購買，且客群以年輕人居多，因此在疫情期間，生意都不好，甚至2個禮拜才賣出2至3雙，木屐王老闆王明堂說，還好在這次衛福部長陳時中的助攻之下，在昨天就賣出10餘雙木屐。
最令王明堂印象深刻的是，昨天木屐訂單爆滿，到了晚上準備關門時，仍有來自高雄「時中粉」特地從高雄開車到恆春來購買，盡管木屐已經缺貨，這名「時中粉」仍先付款然後擇日再來領取。
王明堂指出，全台灣木屐店不到10間，且擁有客製化服務的木屐店並不多。他還說，盡管木屐有陳時中加持，木屐也不會漲價，也想藉此告訴遊客，恆春半島的東西真的沒有比較貴。
王明堂擁有20餘年的手藝，民眾購買一雙木屐只需要5分鐘左右即可完成，若民眾想要客製化，也會用特殊字體替民眾刻上想要的文字。
王明堂說，來到店裡如果不買木屐，純欣賞也沒關係，或者關心在地議題的人，都可以來店裡找他聊天交朋友。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言