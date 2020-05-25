業配王陳時中「木屐」逛墾丁 訂單灌到缺貨

衛福部部長陳時中日前推出「防疫新生活」，並表示「下雨天也想穿木屐」，隨後，陳時中穿花襯衫23日晚間抵達墾丁大街展開「防疫新生活」，屏東縣政府也特地準備一雙由恆春在地匠師所製的木屐送給陳時中，此舉一圓陳時中雨天想穿木屐遊墾丁大街的夢。

當晚，陳時中即換上木屐逛墾丁大街，他還說穿上木屐感覺自己高了不少，穿起來逛墾丁大街的感覺也非常舒適。在「最強業配王」陳時中的助攻之下，「時中粉」立刻來電灌爆恆春老街木屐王。

由於木屐多半是觀光客會購買，且客群以年輕人居多，因此在疫情期間，生意都不好，甚至2個禮拜才賣出2至3雙，木屐王老闆王明堂說，還好在這次衛福部長陳時中的助攻之下，在昨天就賣出10餘雙木屐。

最令王明堂印象深刻的是，昨天木屐訂單爆滿，到了晚上準備關門時，仍有來自高雄「時中粉」特地從高雄開車到恆春來購買，盡管木屐已經缺貨，這名「時中粉」仍先付款然後擇日再來領取。

王明堂指出，全台灣木屐店不到10間，且擁有客製化服務的木屐店並不多。他還說，盡管木屐有陳時中加持，木屐也不會漲價，也想藉此告訴遊客，恆春半島的東西真的沒有比較貴。

王明堂擁有20餘年的手藝，民眾購買一雙木屐只需要5分鐘左右即可完成，若民眾想要客製化，也會用特殊字體替民眾刻上想要的文字。