高雄鳳山溪死魚 環保局研判豪雨夾廢棄物造成

高雄鳳山溪今天浮現死魚，高市環保局派人到場稽查，初步研判是近日豪大雨，雨勢夾帶廢棄物流入鳳山溪，造成泡沫浮渣及溶氧偏低，導致魚類缺氧死亡，已通報水利局清除。

高雄市政府環保局環境稽查科獲報後，立即派人到現場稽查，並初步採集水樣檢測溪水水質，現場未發現異常排放情事。

稽查人員再擴大巡查，發現浮渣流至鳳山大東橋附近，經採集水樣送驗，現場也未發現有異常排放情事；稽查人員再沿上游坔埔排水道及鳳山圳美山路進行巡查，並未發現有事業廢水污染情形，但部分河道旁有一些浮渣殘留。

環境稽查科表示，研判是因為前幾天豪大雨，經道路側溝沉積有機物隨雨水沖刷後流至河道，產生不易消散泡沫及造成水中溶氧偏低，導致魚類缺氧死亡；已通報水利局從速清除魚屍以恢復河面景觀。

環保局呼籲民眾若於河道發現非法排放或其他污染時，可撥打公害陳情專線07-7317600或1999。稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證，揪出污染排放源。