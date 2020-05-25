東港第一大排豪雨淹沒稻作 農民痛批人禍

0521豪大雨造成屏東縣東港第一排溪水倒灌淹沒上游東港與南州鄉近500公頃一期稻作，農民血本無歸，痛批施工不當釀禍，眾多農友、縣府水利處與包商今在東港鎮公所開協調會，現場氣氛一度火爆，水利處指出，請包商申請水利技師公會鑑定釐清淹水原因，若因包商施工不當導致淹水釀災，要求包商負起責任，相關時程告知農民。

上周連日豪大雨，東港第一排水溪水倒灌，淹沒上游稻田，水患漫延東港、鄰近南州鄉，近500公頃一期稻作全毀。農民氣憤痛批施工不當，且在大雨來襲前請鎮長、縣議員告知包商，若不趕緊將鋼板椿拔起，屆時大雨來襲，水根本排不出去，一語成讖。

為改善東港地區淹水問題，水利處進行「東港第一排水改善工程」水利處指出，該工程計畫分四期整治工程辦理。現正辦理第一期整治工程，長度約450公尺，目前施工中，僅剩下大成路上無名橋改建，原本預計今年4月完工，但因天氣因素與維生管線遷移，延到今年9月。

0521豪大雨造成屏東縣東港第一排溪水倒灌淹沒上游近500公頃一期稻作，農民血本無歸，痛批施工不當釀禍，雙方今在東港鎮公所開協調會，協調會由東港鎮長徐志雄（中，站者）主持。記者劉星君／攝影

第二期從不老橋往上到新溝二號橋，在108年度核定，目前在用地徵收作業，預計今年底明年初可發包施作。有鑒於東港鎮的排水流域有4公里長，持續在前瞻基礎建設計畫下，往上游爭取700公尺，經費約1億元，做河道整治。

同時配合渠道整治，在原來三西和台糖農場設計滯洪池，當大雨來襲，能有效減緩東港一排流量，滯洪池已完工。水利處強調，相關工程計畫，都是先取得所有用地，工程才發包。

今協調會上氣氛火爆，農民對即將收成水稻泡在水裡面，血本無歸，想到就憤怒，怒批包商，也質疑水利處沒有善盡監督之責。農民要求賠償，認為淹水是「人禍」造成。農民質疑，東港第一排水工程第一期工程時，大成路的無名橋改建，包商在河道設鋼板樁，18、19日大雨還沒來，上游的水就排不出去，田就開始淹，請包商拆鐵椿，也跟鎮長、議員反應，現在幾乎全都淹了，要求賠償。

屏東縣政府水利處進行「東港第一排水改善工程」，該工程分四階段進行。記者劉星君／攝影

協調會由東港鎮長徐志雄主持，水利處水利工程科長林煥文列席，林煥文說，針對這次淹水，請包商申請做鑑定調查，了解淹水原因，若包商有責任，會請包商負責，相關期程確定會盡快告知。

包商說，他們是照圖施工，淹水原因請第三方公證單位鑑定。至於農民要求拔鐵椿，身為施工單位遵守契約規定，這次他們的工區也幾乎都淹水，也有受到損害。