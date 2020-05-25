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恆春旅遊醫院四次流標 陳時中：已調高預算

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導

衛福部恆春旅遊醫院原本計畫明年竣工，但目前進度緩慢。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天在墾丁表示，預算無上限，充分支持，但還是要經過編列，一切還是要根據相關程序來做。今天在記者會上陳時中再度提及此事，表示該院招標多次，目前已提高預算，希望能順利發包。

陳時中表示，恆春旅遊醫院計畫也核定一段時間，但在偏遠地區經費常會有不足的情況，之前已經招標四次都沒辦法決標。

他說，5月7日已經再度進行招標，總工程預算後續已從原本不足3億，擴充到5.47億，希望這次的招標可以早日順利完成。讓國境之南的醫療更完整。

行政院衛生福利部屏東醫院恆春分院長期肩負恆春半島居民及墾丁國家公園遊客，緊急救護責任。預定於2021年新建醫療大樓竣工並擴充原有病床、增購儀器設備等，除滿除民眾就醫需求外也照顧旅遊民眾，希望補足及強化偏遠地區醫療環境。

恆春 陳時中 墾丁

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