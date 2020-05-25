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捕獸夾禁不完 學者：區域管理、在地巡守更有用
台灣動物緊急救援小組將救援行動中撿回的捕獸夾加上編號，做為生命教育教材，每個獸夾背後，都是動物苦痛、血淋淋的遭遇。
屏科大森林系助理教授吳幸如認為，實施禁令不是解決問題最佳方式，陷阱百百種，更輕、更便宜陷阱不斷問世，重點在管理型態應該調整，建議走向區域管理，保護該保護的物種，否則一味在工具上著眼，恐怕治標不治本。
「在地保育是全球趨勢！」吳幸如說，在地人對環境熟悉，對土地有情感，政府部門與在地人合作，透過在地巡守、資源共管模式，也許能產生更好的守望效果。
嘉義大學獸醫系教授蘇耀期表示，持續教育與宣導是重要的一環，主管機關也要加強取締，展現執法決心。
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，近期連續3起捕獸夾在市區，明顯針對流浪貓狗。許多民眾不知道放置捕獸夾是違法行為，較有效方法是加強宣導、告知罰責，動保處與警方加強查處，抓出放置的行為人並重罰，才能有嚇阻效果。
倪也提到，動保法未對持有明令禁止，民眾被查獲持有捕獸夾時供稱是「庫存」或「很久以前買的」，增加執法難度。
雖然捕獸夾、山豬吊在台灣禁止使用，卻難以絕跡，一大因素是淘寶、蝦皮等境外電商平台仍容易買到，難約束國外賣家，建議政府應從海關去把關、查緝，提高執法強度。
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