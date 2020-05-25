抓到捕獸夾輕罰 動保團體嘆：比拖吊費還少

高雄市5月間接連出現3起捕獸夾傷害流浪貓狗案例，造成3隻貓、狗斷掌，另在台南救援1件遭山豬吊所傷的流浪狗。台灣動物緊急救援小組感嘆空有法律禁用卻宣導查緝不力，呼籲政府正視捕獸夾、山豬吊猖獗問題。

台灣8年多前動物保護法明文禁止製造、販賣、陳列或輸出入捕獸夾，違者最高可處7萬5千元罰鍰，號稱「恐怖殺戮工具將在台灣消失」，今年3月動物保護法也禁止俗稱「山豬吊」的獵具。高雄市動物保護自治條例更新增「未經許可不准持有捕獸夾」條文來加強約束，台灣動物緊急救援小組卻發現，讓人揪心的動物受害案例並未減少。

以這個月為例，5月10日在高雄岡山開元街市場附近，一隻流浪貓遭放置的捕獸夾切斷左後腳掌，白骨外露，讓志工憂心的是，這是高雄近期第3起流浪動物遭捕獸夾斷掌案例。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，救援團隊5月間接獲3起通報，分別在高雄人口密集的小港、前鎮、岡山，包含一隻流浪犬、兩隻流浪貓，斷肢血肉模糊必須緊急截肢，否則危及生命。5月20日在台南安定區，也救援一件遭山豬吊套住的狗，牠的右後腿被割出深可見骨傷口。

倪京台指出，因宣導、查緝不力，加上舉證困難，動物受害案例層出不窮，讓人不捨的是，不少斷掌貓狗在獲救前無辜喪命。

根據高雄市動保處公告資料，今年2月有一件違法持有捕獸夾開罰1500元，倪感嘆，這樣的金額根本不痛不癢，「比違停被拖吊罰得更輕」，好不容易立了法，若仍輕罰處理，也難怪虐待動物案一再出現。

除了捕獸夾，以鋼索或繩索環套成圈狀陷阱的山豬吊殺傷力也不小，動物踩踏到機關，肢體立刻遭套牢，如果受困動物用力掙扎，套鎖會勒得更緊，宛如「動物血滴子」。

高雄市動保處長葉坤松說，販售、使用捕獸夾都是違法行為，若造成動物傷亡罰款更高且有刑責，今年以來已裁罰2件，1件非法持有獸夾，違反高雄市動物保護自治條例規定，裁罰3000元，考量行為人年事已高，且犯後態度良好，主動繳回持有獸夾，同時無傷害到動物，故依行政罰法第8條及第18條規定，減輕裁罰，裁處1500元；1件非法使用捕捉動物，未發現有夾傷動物，行為人坦承非法使用捕獸夾捕捉動物，依動物保護法規定裁罰1萬5000元。