韓國瑜直播稱高市積水一天消退 市府：無自豪意思

高雄市長韓國瑜昨天晚上在臉書開直播，自豪全市積淹水在一天內消退，受到質疑，高市府副發言人白喬茵表示，韓國瑜完全沒有自豪的意思，市府還會再努力並做得更好。

連日的豪大雨造成高雄市淹水119處，不少地方積水逾30公分，鹽埕區還因抽水機故障，淹水到下午才消退。韓國瑜昨天晚上在臉書直播指出「這次積淹水區都能在一天內消退，這一點我感到很自豪。」

不過，民進黨市議員黃文益批評韓國瑜說法更顯得「心虛」，因為這次市區降雨並未特別大，這樣的積淹水消退時間只是剛好而已；民進黨市議員邱俊憲則批評韓國瑜用口號治水；治水承諾從過去的半年，後來改口一年半，如今又說要兩年，都是華麗的詐術。

韓國瑜今天上午出席國道十號燕巢交流道及周邊聯絡道改善工程通車典禮時指出，市府已對68處易淹水區改善22處，清溝逾3900公里，尤其這次淹水消退時間比過去快很多，也有民眾告訴他，有些地方積水不到幾小時或半小時就消退了，比過去還快。

他也強調，市府一年來重鋪600條道路，即使歷經豪雨，道路也都沒有出現坑洞。

至於韓國瑜自豪積淹水區在一天內消退，韓國瑜接受媒體聯訪時則一概不回答，快速閃人。市府副發言人白喬茵表示，韓國瑜沒有自豪的意思，「積淹水一天內消退是最基本要求」；統計一天退水是稍微寬鬆了些，其實易淹水區有些都在幾小時內或10分鐘就消退了。

另外，苓雅區英明路、英祥街口路面昨天下午出現深約1.8公尺坑洞，路坑直徑2公尺。市府水利局副局長梁錦淵今天解釋，是污水管分支管損壞所致，今天進行檢視，如果受損情形仍堪修復，可以在2天內完成，否則要另安排推管時間。目前已暫時回填路坑，但道路仍須做局部管制。

梁錦淵指出，受損污水管已經埋設20餘年，算是老舊管線，這條道路也未重新鋪過。

針對韓國瑜直播中提及，積淹水還要一年半到兩年時間改善。梁錦淵也告訴中央社記者，即使所有易淹水區全部完成改善工程，但仍要以「市區雨水下水道保護標準」為前提，也就是時雨量要在設計排水容許值內，否則面對暴雨也有積水。