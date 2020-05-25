岡山果菜市場遷建8月完工 盤點增設經費向中央地方爭取

營運超過一甲子的高雄岡山果菜批發市場，將搬遷至聖森路、河堤路口的國有地上，遷建工程預計8月完工。立委邱志偉今天邀農委會副主委陳添壽、高雄市農業局副局長鄭清福一同會勘，請岡山河堤果菜運銷合作社盤點需增設部分，持續向中央和地方爭取經費，打造符合環保的現代化果菜市場。

岡山果菜批發市場在岡山火車站前已經營業64年，早期只是數攤果菜攤，規模愈來愈大，採購人潮多。但因腹地發展有限，果菜吞吐量大，市場顯得擁擠凌亂、鐵皮雜亂無章、交通雍塞，加上高雄捷運紅線往北延伸的工程正在施工中，果菜市場用地將提供捷運施工使用，因此遷建迫在眉睫。

邱志偉表示，果菜市場開發主要卡在土地及預算問題，搬遷歷經2年來多次現地勘查、經費爭取，終於選定在聖森路、河堤路口的國有地上。捷運紅線岡山站完工後，是鐵路與捷運共構的雙鐵站，原果菜市場將是岡山發展的核心，且捷運還會持續往北延伸到湖內，未來北高雄將會由捷運帶動發展，前景可期。

高雄市農業局副局長鄭清福指出，工程總計畫經費6千5百多萬元，農糧署補助1千萬元，高雄市政府配合款1千萬元，其他為岡山河堤果菜運銷合作社配合款。目前預定進度20.18%，實際進度50.4%，進度超前30.22%，預定今年8月底前完成。市場興建完成後可提供公平公正農產品交易平台，將各產地供應蔬果聚集，以公開的交易方式，形成公正價格，迅速分散給承銷人轉售消費大眾，發揮集散功能，並加強蔬果農藥殘留檢驗，穩定蔬果價格，調節市場供需，增進農民收益。

岡山河堤果菜運銷合作社理事主席呂春城表示，新建市場總預算需要6270萬元，在中央及地方各補助2000萬後，合作社仍要自籌超過4000萬，壓力很大。工程進行中希望能再追加遮陽、隔柵板等設施，需要追加經費約1000萬元。

邱志偉強調，果菜市場完工產權屬於高雄市政府，市府理應當支應更多經費，在果菜市場提出需求明細，他會要求農委會協助，但補助比率市府要高於中央，原則上為7比3。