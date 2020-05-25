年輕人返鄉 高市青年局：青年淨遷入數4年來首度轉正

為讓年輕人、創業者安心返鄉，高雄市政府去年10月成立青年局，高雄市政府主計處統計2019年高雄市20至45歲青年遷入人口5萬1143人，遷出人口5萬999人，人口淨遷入144人，較2018年增加1970人，今年1至3月青年人口淨遷入計146人。

高雄市青年局長林鼎超表示，主計處的數據資料顯示，2019年底高雄市20至45歲青年人口有105萬3295人，較2018年底減少1萬2078人，看起來人數是變少，人數變少主因是因為「少子化」造成的影響，以人口遷入值來看2019年青年人口較上年增加1千多人，甚至是近4年來淨遷入人口數首度轉正，代表高雄市環境正在改變，也受到青年人青睞。

林鼎超說，青年局致力協助青年創業就業等相關政策，並協助串連資金、輔導、資源與人脈，輔導青年創業及新創育成，以帶動就業機會，推動青年創業貸款、青年創業補助與青年築夢獎勵金，透過獎勵金鼓勵年輕人願意留在家鄉工作。