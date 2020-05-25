國10燕巢聯絡道通車 韓國瑜：1年多克服22處淹水點

國道10號高速公路燕巢交通道平日交通擁塞，為強化交流道橫向與南側網絡，高市府工務局分四期工程規畫周遭道路改善工程。高雄市長韓國瑜今早主持南側聯絡道通車儀式，以後鄰近居民無須再多繞2公里上高速公路。他還說，1年多克服22處淹水點、新鋪的道路沒有坑洞，周三可能又有豪大雨，希望市民朋友盡可能支持市府團隊。

市府工務局指出，燕巢交流道只有北側一處聯絡道，車流常回堵至主線影響國10交通動線，市府將逐年完成4支匝道與機慢車專用道規畫，委由高公局代辦的第一期聯絡道今天完工通車，1.39億元預算全是市府編列，仁武、大社及大樹等地居民交通會更便利。

韓國瑜率先感謝工程單位努力與中央配合，樂見燕巢交流道周遭工程改善可帶動觀音山觀光與鄰近學校、醫院交通便利。

連續多日降雨暫時結束，韓國瑜有感而發說，這次519豪大雨，可說「台上一分鐘台下十分鐘 」，經歷1年多治水，高雄請全國治水權威、前內政部長李鴻源來指導，共抓到236處淹水點，其中68處最嚴重，1年多來克服22處淹水點，預估再1年多左右，要把68處重要淹水點全部克服。

韓說，市府清的水溝長度約3900公里，這次大雨退水速度很快，有些30分鐘、1小時退，也有些半天退，一名楠梓區紅眼眶的歐巴桑告訴他，「過去淹水時間長一點、這次比較短」；去岡山區視察時，居民說那邊過去要淹4至5天，這次1天就不再淹，身為市府團隊，即使淹半天、一天也是要全力解決，好還要更好。