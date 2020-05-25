台中市推「6666」綠酸加碼罷韓 市府：為青年創業圓夢

台中市議會今天進行財經業務質詢，民進黨議員指出，支持罷免國民黨高雄市長韓國瑜的群眾，高喊「666堅定罷韓」台中市長盧秀燕目前也推出一項名為「6666」的計畫，時機敏感，引起討論。

市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤、謝明源等人上午關心市府推出「公有零售市場6666青年招商計畫」及市府對流動攤販輔導安置立場。

邱素貞表示，高雄6月6日周六舉行罷韓投票活動，支持罷韓民眾喊出「666堅定罷韓」台中市政府也推出「6666」計畫，格外引起關注與討論。

邱素貞詢問出席官員，包括財政局、地方稅務局、農業局、主計處等等是否有人知道「6666？」結果沒有人知道，邱素貞呼籲市府，應該加強行銷「6666」不要讓外界誤以為市府加碼罷韓，一頭霧水。

經發局長張峯源說，為吸引青年創業者進入傳統市場，市府推出「公有零售市場6666青年招商計畫」釋出14座公有市場共167個攤位，優先提供66年次以後台中市民承租，並提供前6個月免使用費、後6個月使用費半價優惠措施，即所謂「6666青年招商計畫」協助青年一圓創業夢，也為傳統市場注入年輕活力。他表示會將加強行銷。

經發局表示，公有零售市場6666青年招商計畫即日起開放空攤位申請，凡設籍台中市且年滿20歲或未成年已結婚的66年次以後青年，具有營業能力且親自經營者，可至公有市場管理室申請，並提出具特色經營理念。