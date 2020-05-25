罷韓團體徵淹水照！藍批：假照片、不苦民苦還唱衰高雄

高雄市議會國民黨團上午開記者會批罷韓團體在大雨襲高屏時，不苦民所苦，只顧唱衰高雄，還散布假訊息，拿舊照片說高雄淹水，恐違反依災害防治法，會移交檢調調查。被指控公民割草行動說，臉書社團有20多萬人，他們也呼籲大家要提供有正確時間地點的照片，但資訊多，也不排除韓粉魚目混珠，若發現假訊息，他們會主動刪除。

國民黨議員曾俊傑、李雅芬、陳若翠、李雅靜、宋立彬、邱于軒等人上午開記者會痛批罷韓唱衰高雄，李雅芬說，多點政策、少點口水、多點鼓勵、少點謾罵，看到豪大雨，罷韓團體只顧著罷韓，沒有同情心。

曾俊傑說，針對5月21、22日豪大雨，罷韓團體不協助救災就算了，居然還在網路上號召民眾登淹水的照片，造成很多假新聞，有些照片還是前幾年的，還造成高雄市政府第一線的公務人員疲於奔命，有需要這麼鴨霸嗎？

宋立彬說，相信人在做天在看，公民割草說要大家回報高雄市豪雨災情，結果看到留言都唱衰高雄，說什麼還以為高雄沒機會淹水，祈求老天讓高雄一直淹水等，這種幸災樂禍的心態，叫愛高雄嗎？相信市民會看破罷韓團體的政治目的。

陳若翠說，同樣大雨兩樣情，屏東南州鄉淹水、林邊交流道淹到車拋錨等，有沒有人批評報導？網路這些假照片違反依災害防治法，會移交檢調處理。

邱于軒拿出照片說，2018年陪韓勘災，水淹及膝，今年則沒有淹水，顯示市府真的非常努力在清淤，她也出示居民感謝市府治水的截圖。

陳玫娟說，2018年5千個坑洞，今年只造成部分舊道路破損。黃紹庭說，日前豪雨氣象局資料顯示，跟2018年823雨量比較，高雄市易淹水地區包括在鳳山澄清路、仁武神農路、楠梓右昌等，24小時總雨量差不多，但積水退的速度差很多，823有的還淹整天。

李雅靜呼籲市民看看現在的市府團隊跟過去有何不同，現在市府團隊的認真，過去沒看過。