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高雄鳳梨及玉荷包新冠軍出爐！農友尤峻、張清海稱王
高雄市政府農業局舉辦「109年金鑽鳳梨、玉荷包荔枝品質及果園評鑑競賽」結果揭曉，今年度的鳳梨及玉荷包冠軍，分別由大樹區尤峻農友及旗山區張清海農友奪下。農業局表示，這兩位農友都是評鑑的常勝軍，對於果品的品質追求非常執著，實至名歸。頒獎典禮得5月30日在舊鐵橋舉行的「2020高雄鳳荔季～大樹活荔旺」活動舉行，現場可選購鮮採玉荷包荔枝和金鑽鳳梨等當令農產。
今年的鳳荔評鑑競賽由各區農會及合作社推薦農友參賽，金鑽鳳梨計有來自田寮、大樹、鳥松、杉林、內門、旗山等35組參加；玉荷包荔枝則有來自大樹、旗山、杉林、內門等34組參加，競爭相當激烈。競賽內容是以果品品質及田間管理技術兩階段綜合評比，果品品質包括糖度、外觀、風味與口感等，再加上果園的栽培管理與健康安全評量，所有得獎農產均通過農藥殘留檢驗。
農業局長吳芳銘表示，高雄玉荷包皮薄肉厚籽小，加上只在端午前後產出，是初夏首選甜蜜的好滋味，產期僅短短一個月，錯過就又要等一年。去年玉荷包受到暖冬等異常氣候影響，導致產量大減，今年年初氣候穩定，玉荷包產量回復到往年水準，目前到6月也正是玉荷包的產期，想嘗鮮正是時候。
吳芳銘表示，消費者想嘗鮮也不用特別出門，在家動動手指上「高雄首選電商平台」，就可訂購粒裝玉荷包禮盒，大顆粒的頂級規格5斤裝1088元，含運費；特級規格5斤裝788元，含運費，買越多越划算。5月30日在大樹舊鐵橋溼地生態公園登場的「2020高雄鳳荔季～大樹活荔旺」活動，也可現場選購鮮採玉荷包荔枝和金鑽鳳梨等當令農產，還能順道至產地體驗採果樂趣。高雄首選電商品台網址https://www.khagri.org.tw/。
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