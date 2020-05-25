阿中挺墾丁挨批 屏東業者聯合反駁：盼防疫五月天再來

中央流行疫情指揮中心以南台灣作為「防疫新生活」的起點，卻被部分媒體報導，「陳時中率防疫五月天挺墾丁，業者不買單開罵」或「有當地業者相當不滿……直言都是中央害的」等訊息，對此，屏東五大觀光協會感到不悅，並特別發聲明強調，商機確實有回溫，也讚賞縣長與部長力挺屏東觀光。

「歡迎陳時中都來不及了！怎會開罵！歡迎防疫五月天擱再來！」屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、屏東縣旅行商業同業公會、恆春半島觀光產業聯盟與屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟昨晚特別聯合發出澄清聲明。

屏東縣觀光產業高度肯定陳時中率防疫五月天為墾丁站台，讚許屏東縣長潘孟安為觀光業找出路，以及交通部觀光局用紓困補助打強心針。

陳時中率領防疫五月天為墾丁站台，宣示「防疫新生活、快樂屏東遊」讓屏東各飯店民宿周末陸續接到臨時客的旅遊訂單，且對全台最強業配王陳時中與屏東最強業配王潘孟安同框，力挺屏東觀光，表達高度讚賞。