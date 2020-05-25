雨停稻農搶收割 美濃農會米倉「加暝班」收稻穀
梅雨鋒面帶給高雄市稻作嚴重災損，昨天初日放晴，不少農民擔心稻穀發芽，迫不急待搶割稻穀送入農會高埔米倉，美濃農會人員不僅假日加班，且工作至今天凌晨1點才返家，今天一早又接著上班。高市府農業局長吳芳銘向米廠員工致敬，感謝所有工作人員「加暝班」（夜班）收稻穀，大家一起「苦民所苦」。
連日降雨導致美濃稻田發生嚴重的倒伏災情，即將收割的稻穀泡水後開始發芽，昨天天氣放晴，各地稻田都在搶收，美濃區農會總幹事鍾清輝整天在米廠指揮調度，從白天收穀到今天凌晨1點下班。
吳芳銘說，上週下雨時有跟農會溝通，農會總幹事鍾清輝允諾，假日上班擴大收購量，後來又接獲議員代轉稻農憂心，農會不負所託，感謝高埔米廠加班夥伴辛勞。
近日是高雄稻作收割期也是玉荷包產季，農業局長吳芳銘上周六到美濃勘查災損，隔天又到大樹賣玉荷包荔枝，希望豪雨不要讓農民心血受損。
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