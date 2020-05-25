韓國瑜直播指淹水一天全消退 覺得很自豪
韓國瑜今天晚上開直播指出，他勘災關切淹水情形，民眾說過去積淹水要5天才退，這次一天就退，他要感謝水利團隊的辛苦，也要向民眾致意。
他表示，上任以來努力清疏排水是市府真本領、真功夫，這次很多積淹水區很快消退，有的一個小時消退，有的兩個小時消退，尤其過去右昌等地區可能要5天才退水，民眾說這次一天就消退。
他提到，到楠梓右昌及三民區勘災，右昌居民要求可不可以不要再淹水了，讓他聽了感到難過；不過當他問民眾是否消退水變快了，民眾都肯定消退水速度快很多。
韓國瑜盼民眾再給一點時間，市府可能還要一年半到兩年時間治理。對於鹽埕區抽水機吸到異物故障一事，他也允諾還要在附近增設一處抽水站，加強抽排水。
他並呼籲民眾繼續防範新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）及雨後登革熱等，也要做好防汛，以免災損。
韓國瑜並說，這一年來市府修600條路，豪大雨沒有一條有破洞，至於其他有破洞的路，會重新修好。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言