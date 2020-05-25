韓國瑜直播指淹水一天全消退 覺得很自豪

近日的大雨造成高雄市119處積 淹水 ，市長 韓國瑜 今天表示，這次積淹水區都能在一天內消退，「這一點我感到很自豪」。

韓國瑜今天晚上開直播指出，他勘災關切淹水情形，民眾說過去積淹水要5天才退，這次一天就退，他要感謝水利團隊的辛苦，也要向民眾致意。

他表示，上任以來努力清疏排水是市府真本領、真功夫，這次很多積淹水區很快消退，有的一個小時消退，有的兩個小時消退，尤其過去右昌等地區可能要5天才退水，民眾說這次一天就消退。

他提到，到楠梓右昌及三民區勘災，右昌居民要求可不可以不要再淹水了，讓他聽了感到難過；不過當他問民眾是否消退水變快了，民眾都肯定消退水速度快很多。

韓國瑜盼民眾再給一點時間，市府可能還要一年半到兩年時間治理。對於鹽埕區抽水機吸到異物故障一事，他也允諾還要在附近增設一處抽水站，加強抽排水。

他並呼籲民眾繼續防範新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）及雨後登革熱等，也要做好防汛，以免災損。

韓國瑜並說，這一年來市府修600條路，豪大雨沒有一條有破洞，至於其他有破洞的路，會重新修好。