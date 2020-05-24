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口罩銷售禁令解禁可自由買賣 預計6月1日實施

屏東觀光業聯合聲明 肯定防疫團隊為墾丁站台

中央社 / 屏東縣24日電

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中率「防疫五月天」到墾丁，示範「樂活防疫」，有媒體報導墾丁業者不買單，屏東觀光業者今晚發出聯合聲明，肯定防疫團隊為墾丁站台。

陳時中率「防疫五月天」昨天晚上在墾丁大街示範防疫新生活及「樂活防疫」，陳時中並在致詞中對於清明連假發出細胞簡訊嚇退不少墾丁遊客表示「不好意思」，他說，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，期中考應該已經過關，振興旅遊從墾丁開始。

不過，今天有電子媒體報導，「陳時中率防疫五月天挺墾丁，業者不買單開罵」，指墾丁業者對於中央發出細胞簡訊不諒解，至今觀光沒有什麼回溫，都是中央害的。

屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、屏東縣旅行商業同業公會、恆春半島觀光產業聯盟與屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟今晚發表聯合聲明指出，「歡迎陳時中都來不及了！怎會開罵！歡迎防疫五月天擱再來！」

聲明指出，屏東縣觀光產業高度肯定陳時中率隊為墾丁站台，讚許屏東縣長潘孟安為觀光業找出路，以及交通部觀光局用紓困補助打強心針，並沒有某電視台報導「業者不買單開罵」或「有當地業者相當不滿」等事，「特此聲明，以正視聽」。

聲明指出，陳時中率隊力推墾丁，讓屏東各飯店民宿紛紛接獲散客與團體旅遊訂單，業績衝新高，木屐、花襯衫與鮪魚料理等也開出紅盤，各業者對全台「最強業配王」陳時中與「最會推銷縣長」潘孟安同框力挺屏東觀光，表達高度讚賞。

屏東縣 墾丁 陳時中

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