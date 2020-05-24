直播談豪雨應變 韓國瑜：治水將縮短至1年半內完成

高雄市長韓國瑜今晚開直播報告這次豪雨應變狀況，韓國瑜說，這次統計高雄市有119處積淹水，但全都1天內就退水，新鋪的600多條路都沒有破洞；防治積淹水原本預估要花2到2年半時間，要抓緊至1年到1年半內完成。

韓國瑜說，這次高雄下大雨後，一開始二級，後來山區、平地都下大雨，立刻升為一級開設，市府完全照體制走，一級開設由市長主持，二級由副市長，三級由局長挑大樑。

韓國瑜說，這次積淹水造成市民不方便，身為市長他要向大家致意，這次高雄統計有119處積淹水，都在一天內退水，有的甚至1小時內就退水。他說，他去視察時，很多居民抱怨每次都淹水，但也肯定退水速度較快，只是仍希望能不能不要淹。

韓國瑜說，他會抓緊防治淹水工作，本來估計要花2年半時間，現在要1到1年半內解決。他並表示，這次也檢查新鋪的600多條路，都沒有破洞，有破的是民國75年的舊路，但市府也會再鋪平。

韓並表示，大雨後，要開始擔心登革熱，高雄有3個可怕的威脅，第一是看不見的新冠肺炎，第二是看不清楚的蚊子，第三是看得見的豪大雨，市府針對3大威脅將全力做好部署，還有紓困也會全力以赴。