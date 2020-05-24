澎湖馬公敬老禮券 6月1日起發放使用

受到疫情衝擊，消費市場低迷，澎湖縣馬公市公所今天宣布6月1日發放敬老禮券，65歲以上設籍馬公的長者將有新台幣300元可使用，可至馬公市公有零售和攤販市場消費。

馬公市長葉竹林表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情衝擊，導致消費市場低迷，為振興經濟及配合即將到來的重陽節，決定自今年6月起發給全市65歲以上長者，每人300元敬老禮券，每張面額50元，依規定只能在馬公北辰市場、文澳攤販或文澳商場使用，其中5張要在北辰市場使用，文澳則是1張，今年11月30日前使用完畢。

馬公市公所今天邀集北辰、文澳等攤商業者參與敬老禮券申請和核銷等說明會，近百名攤商業者都一致稱讚，可讓消費市場活絡起來。

市公所表示，敬老禮券以去年底在馬公設籍的65歲以上長者為主，初估有近萬人，所需經費300萬元，未來攤商業者在每個月的10、20和30日可核銷一次。