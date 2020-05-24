豪雨過後路面下陷 高市英明路現近2米深坑洞

連日豪大雨後造成高雄市道路坑坑洞洞，苓雅區英明路、英祥街交叉口路面今天出現寬約2到3公尺、深近2公尺的天坑，水利局研判是污水管線受損所致已派員回填並在現場進行交維。

高市府水利局下午接獲通報，英明路、英祥街交叉口路面有寬約2.3公尺、長約3.3公尺，深度約1.8公尺的坑洞，附近居民擔心路面掏空擴大危及公共安全於是報警，警方趕到在現場豎立交通錐，並進行交通管制，同時通報有關單位搶修，水利局派員到場局部封路展開回填搶修。

水利局指出，坑洞下陷位置位於污水人孔旁，鄰近污水管分支管線，經調度工班檢視，確認污水管損壞，初步研判污水管內狀況不佳，很可能是造成路面下陷的主因。

水利局已經先以級配回填坑洞並設置交維，預計明天安排工班進行污水管洗管及檢視作業，並預備套管修復設備，如損壞情形堪修，立即以套管方式翻修。

另外，蔡姓男子中午開車載女友到到前金區1家餐廳用餐，在前金區成功一路路邊停車時，右前輪突然卡住，動彈不得報警求援，隨後請來吊車協助脫困。警方到場發現，現場塌陷路面有新鋪設柏油，坑洞約為1個輪胎大、半個輪胎深，並通報相關單位到場回填塌陷路面。