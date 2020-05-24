義籍神父想助家鄉防疫物資 陳時中允伸援手

在屏東東港天主堂服務的義大利籍神父歐大福，想協助家鄉西西里島防疫物資，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「友情的手一定會伸出去」，歐大福得知後表達很感謝。

中央流行疫情指揮中心的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情例行記者會今天移師屏東墾丁舉行，會中一名原住民電視台記者為曾在來義鄉服務10年的義大利籍神父請願，希望台灣能協助神父的家鄉西西里島防疫物資。

原民台記者指出，由於日前宜蘭的呂若瑟神父已發出募款，湧入許多台灣人的愛心，因此歐神父不好意思再提出，但歐神父的家鄉西西里島，醫療器材、防疫物資告急，連最基本的口罩都很缺乏，教友們想幫忙，但因目前的防疫規定，也沒辦法寄太多口罩到神父家鄉。

陳時中聽後表示，「友情的手一定會伸出去」。

目前服務於東港天主堂的歐大福（Calogero Orifiamma）接受中央社記者電話訪問時表示，很高興台灣的政府願意協助，台灣政府在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫做得很好，也送了很多口罩給國外，他知道也有寄到教廷和義大利。

歐大福表示，他的家鄉西西里島疫情雖不是義大利最嚴重，但至今仍不能上學及出門，他在台灣政府開放可以寄口罩到國外後，曾寄了50個口罩回去，卻在義大利被偷走，自己力量有限，如果台灣政府能協助是最好的。

歐大福昨天生日，正巧今天教友們要為歐大福慶生，他說，知道台灣政府願意協助他的家鄉，「這是最棒的生日禮物！」

歐大福來台20年，國語講得相當流利，先後曾在屏東春日鄉、來義鄉、東港鎮傳教，在來義鄉傳教10年期間，很受教友喜愛，他也相當喜歡排灣族文化，曾經以「排灣族結婚禮俗與信仰的關係」作為論文研究主題，他說，排灣族的結婚禮俗觀念和天主教義契合。

歐大福說，在來義鄉傳教時，正好遇到八八水災，後來部分村落遷到新來義永久屋，他為永久屋設計了2個教堂。教友表示，歐神父非常照顧部落，除了給族人心靈上的支持，還會把自己的薪水分享給經濟較弱勢的家庭。