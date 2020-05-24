陳時中合體潘孟安 帶動屏東國旅熱度

中央流行疫情指揮中心今天移師墾丁舉辦記者會，屏東縣長潘孟安行銷端出農特產品展現「花果天堂」熱情，「最強業配王」指揮官陳時中與潘孟安連兩天合體，帶動屏東國旅熱度。

中央流行疫情指揮中心每天在台北的疫情報告記者會，只要當天新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）零確診，都會用一項台灣農產品來行銷，受到民眾關注，指揮官陳時中因此被喻為「最強業配王」。

而潘孟安只要當天沒有新增病例出現「+O」，都會在個人臉書運用屏東農特產品慶賀及為防疫團隊加油，包括西瓜、芒果、檸檬、小米甜甜圈、石斑、香蕉、木瓜、花卉等都陸續登場過，網友大讚是「行銷王」。

隨著疫情趨緩，各縣市端午連假出現訂房潮，陳時中昨晚說，「振興旅遊從國境之南的墾丁開始」，這2天在屏東的行銷，引爆屏東國旅熱度，墾丁凱撒飯店等五星級飯店在端午連假訂房率平均7成至9成4，民宿也有4成到9成，其中這2天下訂的就占1成。

今天在墾丁的防疫記者會上，潘孟安秀出屏東山珍海味，包括枋山愛文芒果及芒果乾、恆春玉荷包、潮州木瓜、九如檸檬、麟洛鄉香檬、南州香蕉、恆春洋蔥及洋蔥面膜及洋蔥醬油、恆春胡麻油、恆春有機米、滿州黑豆、東港紅豆及萬丹紅豆茶、內埔鳳梨酥、泰武及德文咖啡、瑪家紅藜、佳冬午仔魚、佳冬石斑魚、潮州蝴蝶蘭、竹田文心蘭及伴手禮等20多項，並特別準備當季新鮮芒果，請防疫團隊品嚐，民眾詢問度也增加。

潘孟安在致詞時表示，防疫將成為新生活的開始，他強力推薦屏東是國內旅遊的首選，屏東縣政府已做好準備，規劃多元旅遊型態及布局農產外銷，「防疫新生活從屏東開始」。