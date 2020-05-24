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鮮採玉荷包供不應求 高雄農民種出玉荷包甜度可達20度
荔枝極品「玉荷包」今年產地價每台斤120元起跳，高雄農民結合農業局的網路電商，將產品在採摘後24小時送達消費者手中，極品荔枝最高每台斤250元，還供不應求。大樹區荔枝產銷班長尤惠璋表示，今年荔枝產量極佳，現在正是大啖玉荷包荔枝的最佳時機。
高雄市農業局長吳芳銘今天到大樹鄉興田里，與網路小編一起體驗採荔枝。紅綠相間的玉荷包掛滿枝頭，多年矮化的荔枝樹非常適合自助採果。但尤惠璋說，玉荷包荔枝非常珍貴，一般果農不會讓消費者自己採摘，想吃真正的玉荷包，只要上「高雄首選」電商平台下訂，保證吃到新鮮多汁的大樹玉荷包。
尤惠璋種荔枝超過30年，在興田里的丘陵地上，他家的荔枝樹掛果率硬是比別人多了兩成以上，每天要直送出去的玉荷包超過百箱。有家美式大賣場就慕名而來，指定要21班的玉荷包，也讓他這個班長超有面子，全班果農樂呵呵。
吳芳銘和網路小編比賽了一把荔枝秤重，不小心輸了，只好皺著眉頭喝下苦瓜、薑汁、大蒜特調飲品，眼睜睜看著小編暢飲荔枝冰品。他表示，今年荔枝生長期風調雨順，產量比去年高，品質穩定，農民種出的玉荷包，甜度可以高達20度，果實碩大又多汁。一年當中只有兩個星期可以吃到如此新鮮的玉荷包，去年因為產量少，今年消費者可以好好的享受鮮美的玉荷包。
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