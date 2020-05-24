鮮採玉荷包供不應求 高雄農民種出玉荷包甜度可達20度

荔枝極品「玉荷包」今年產地價每台斤120元起跳，高雄農民結合農業局的網路電商，將產品在採摘後24小時送達消費者手中，極品荔枝最高每台斤250元，還供不應求。大樹區荔枝產銷班長尤惠璋表示，今年荔枝產量極佳，現在正是大啖玉荷包荔枝的最佳時機。

高雄市農業局長吳芳銘今天到大樹鄉興田里，與網路小編一起體驗採荔枝。紅綠相間的玉荷包掛滿枝頭，多年矮化的荔枝樹非常適合自助採果。但尤惠璋說，玉荷包荔枝非常珍貴，一般果農不會讓消費者自己採摘，想吃真正的玉荷包，只要上「高雄首選」電商平台下訂，保證吃到新鮮多汁的大樹玉荷包。

尤惠璋種荔枝超過30年，在興田里的丘陵地上，他家的荔枝樹掛果率硬是比別人多了兩成以上，每天要直送出去的玉荷包超過百箱。有家美式大賣場就慕名而來，指定要21班的玉荷包，也讓他這個班長超有面子，全班果農樂呵呵。