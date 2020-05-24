好消息！高雄市12 .6萬自來水用戶 今晚可提早復水

南化水庫聯通管線擔負輸送大高雄用水功能，埋設在高市旗南公路下方的巨大管線昨天深夜意外爆管，大量清水溢出路面影響交通，連帶導致高市16個行政區、12.6萬用戶今天無預警停水。自來水公司七區管理處表示，原本預計停水23小時，經由阿公店水庫與台南聯合調度，最快午夜可恢復正常供水。

經濟部水利署在高雄市內門、旗山與大樹等地埋設南化水庫聯通管線，平日用來調度兩地用水，聯通管線管徑2.6公尺，主要埋設在旗南公路與台3線道路下方。昨晚11點左右，台29線77公里處的水管突然爆裂，大量清水從管中溢出路面與路旁農地，道路泥濘無法通行。

管線爆裂後，操作人員切斷輸水系統，高雄無法從水庫獲得原水。今早自來水公司七區管理處發布停水訊息，原本預計停水至明天（5月25）上午9點，總計23小時，經過區域調度用水，停水時間縮短為14小時，今晚12點過後可恢復供水，影響戶數依然為12.6萬戶。

昨晚起水公司人員進駐搶修，台灣自來水公司副總吳振榮也南下勘查損壞情況。七區管理處長武經文表示，高屏溪濁度會隨著雨勢趨緩下降，水公司可逐步增加取水量，另可調度阿公店水庫與台南用水，預計今晚12點過後恢復正常；聯通管線修復工程持續進行，無須等它修復好才能復水。