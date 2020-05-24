阿中部長花襯衫爆紅 屏東觀光協會：研議上市

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中率團到墾丁示範防疫新生活，昨晚還逛墾丁大街宣導。屏東縣觀光協會今天表示，陳時中逛街所穿花襯衫爆紅，詢問度爆表，將研議量產上市。

陳時中昨晚到墾丁大街宣導「防疫新生活」、「樂活防疫」，屏東縣觀光協會總幹事張福生指出，陳時中與防疫團隊、屏東縣長潘孟安所穿的花襯衫吸睛，不少人打電話到屏東縣政府、觀光協會與各大飯店詢問，花襯衫哪裡可以購買，展現「最強業配王」行銷威力。

張福生表示，陳時中等防疫團隊所穿的花襯衫是恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣觀光協會的幹部制服，每次到國外行銷墾丁的觀光旅遊時，幹部都會穿花襯衫行銷，花襯衫每2年做1套，都是不同花色及款式，阿中部長昨晚所穿的花襯衫是最新版，1年多前製作的。

張福生說，由於花襯衫受到熱烈歡迎，觀光協會及產業聯盟近日將開會研議量產上市；至於要在哪裡開賣，也將在會中研議。

另外，張福生表示，阿中部長穿的木屐詢問度也很高，木屐在恆春鎮老街唯一的木屐店可以買得到。

今天下午，陳時中率領防疫團隊首次將指揮中心每天召開的疫情記者會移師墾丁舉行，屏東縣政府在現場擺放多項屏東的水果、花卉及石斑魚等農漁特產品，希望藉由阿中部長的行銷威力促銷，潘孟安也在現場促銷介紹。

屏東縣政府指出，移師記者會馬上展現成效，縣府立刻接到不少民眾電話詢問記者會上的檸檬、文心蘭等在哪裡可以買得到。

屏東縣政府農業處長黃國榮表示，屏東檸檬產量占全台8成，文心蘭、蝴蝶蘭等也占全台8、9成，目前是屏東愛文芒果的產期，所以全台各地民眾只要到自家附近水果攤、超市或花店，所買的水果及花卉大多會是屏東生產，都可以幫得到農民。