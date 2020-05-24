高市網球場淹成大水塘 5抽水機連抽12小時仍不乾

高市中央公園內的民生網球場因豪雨積水，變成一座大水塘，迄今積水未退，高市運動發展局與工務局昨天晚上起出動5台抽水機，抽了逾12小時還抽不乾，預計下午才能抽乾。

暴雨狂炸高雄，造成全市100多處積淹水，市長韓國瑜昨天自豪表示這100多處積淹水不到一天全消退，但有網友今天在臉書社團「公民割草行動」貼出一張民生網球場淹水畫面指出，「中央公園網球場，拍攝於5月24日早上11時，還是淹水哦，韓市長撤廣告看板的速度要拿出來啊！太慢了吧」，畫面中水深及腳踝，裁判椅、燈柱、網子等都還淹在水中，整座球場汪洋一片。

高市府表示，民生網球場由於排水設施不佳，暴雨過後即變成一座大水池，高市運動發展局昨天傍晚趁雨勢暫緩已協同工務局養工處，協調高市體育會網球委員會派員到場清除積水，運發局並調派5台抽水機，從昨天晚上8時起抽水至昨天晚上10時，今天清晨5時再繼續抽水，預計下午清完積水。

高市運發局長許文宗視察球場表示，關於球場整體排水系統問題，市府絕不會推諉卸責，將協同工務局儘快完成改善整體排水系統。

水利局說明，高雄22日清晨起就有大量降雨，持續轟炸高雄一天，到當天晚上8時多，全市24小時累積雨量全部都超過200毫米的豪雨標準。大社、燕巢、大樹、橋頭及楠梓等平地區域，12小時的累積雨量更超過300毫米。

水利局表示，這次豪雨最大24小時累積雨量達535.5毫米，已達超大豪雨等級，加上適逢大潮，平地已因強降雨宣洩不及，而山區水量仍持續往下游排放，多處河川及區域排水達到一級警戒水位，內外水夾攻下，才造成多處地區積淹水。