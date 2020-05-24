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豪雨紫爆不積淹困難 市府：比2018年823豪雨災情更少

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
不過民進黨議員黃文益今在臉書上指，大雨把民生網球場變成「民生游泳池」。市府表示，民生網球場因為豪大雨積水，已調派抽水機抽水，預計下午完成積水排除。圖／高市府提供
不過民進黨議員黃文益今在臉書上指，大雨把民生網球場變成「民生游泳池」。市府表示，民生網球場因為豪大雨積水，已調派抽水機抽水，預計下午完成積水排除。圖／高市府提供

高雄前幾天豪雨轟炸，市府水利局說，依中央氣象局累積雨量統計指標，高雄地區雨量已「紫爆」，甚至「紫到發白」，如要強求各區不積淹水，恐怕有難度，但對比2018年823豪雨事件，這次積淹水災情更少、淹水面積更小、退水時間更快，顯示這2年持續進行清淤作業，搭配進行改善的工程，絕對有大幅明顯改善。

高雄市政府水利局今以「清淤無感，治水有效」為題發新聞稿指出，受滯留鋒面及西南氣流挾帶大量水氣影響，5月22日清晨起，大量降雨持續轟炸高雄一天，至晚間8點多，高雄市38個行政區24小時累積雨量全超過200毫米的豪雨標準。

水利局說，這波滯留鋒面為高雄帶來全面性降雨，適逢大潮下，平地已因強降雨宣洩不及，山區水量仍持續往下游排放，多處河川及區域排水達到一級警戒水位，內外水挾攻下，造成多處地區積淹水現象。

水利局表示，此次豪雨最大24小時累積雨量達535.5mm已達超大豪雨等級，並超過2018年823豪雨事件雨量。

2018年823豪雨轟炸南台灣，造成高雄道路5千個坑洞，引發輿論譁然。水利局表示，對比2018年823豪雨事件，此次積淹水災情更少、淹水面積更小、退水時間更快，顯示水利局這2年持續進行清淤作業，搭配進行改善的工程絕對有大幅明顯改善。

水利局並舉例過去幾處積淹水熱點區說明，以往強降雨必淹鳳山行政中心四周，裝設之道路淹水感知器沒有偵測到積水跡象，實際也確沒有積水現象；仁武區曹公新圳在2018年823事件中滿溢，這次水位雖高漲已快到堤頂，但沿岸沒有傳出淹水，現在正在進行下游台塑段拓寬工程，相信完工後效果會更佳。

岡山區警悟巷在去年改善後，也未見逢雨必淹情形；大寮區歡喜鎮大樓一帶、林園汕尾排水三清宮前，以往楠梓區監理站前等處淹水熱門位置，經改善後這次也無傳出積水，此外，正在改善中的岡山潭底小幅度積淹水，都看得出治水成效。

水利局說，市府將持續檢討防洪排水弱點區域，並針對瓶頸段提出整治策略，在治水策略上，已完成68處易淹水區域的24處，後續也會持續加快尚未完成的位置，並滾動檢討周遭淹水的連動性。

然而水利局強調，如網友形容，這一波降雨，依中央氣象局累積雨量統計指標，高雄地區雨量已「紫爆」，甚至「紫到發白」，如果要強求各區不積淹水，恐怕有相當難度，但過去1年多來進行清淤、清疏作業，及已完成不論是永久或應急改善工程（治本或治標），其功效無疑是此次積淹水快速退去的主因之一。

不過民進黨議員黃文益今在臉書上指，他去年曾請養工處與運發局共同解決民生網球場淹水問題，結果兩單位互踢皮球，不願意重做排水系統來根本改善問題，只想以治標方法便宜行事，卻逃不了大雨的考驗，結果今天造成網球場變大水池，也破壞了中央公園的生態池。

黃文益批「韓國瑜市長人呢？這就是現在高雄市政府處理市政的態度！5月22日的一場大雨立刻就把民生網球場變成『民生游泳池』」。

對此，高市府回應表示，民生網球場因為豪大雨造成積水，運發局已協同工務局養工處於昨日傍晚雨勢暫緩後，立即緊急協調派員排除球場積水，運發局共調派5台抽水機應急，於傍晚約8時許完成抽水機水管布線，並抽水至夜間10時。

不過因夜間持續下雨，也顧及抽水機水管通過人行道，夜間恐有行人安全疑慮，因此於夜間10時收起排水管線，暫停抽水。今天凌晨約5點，再重新完成抽水機架設、布線，繼續抽水工作。

市府說，運發局長許文宗一早除與工務局長聯繫，確認後續處理方式，也在早上至現場視察，了解抽水進度與後續處理可能方案，接近中午11點，已經抽出超過一半的水量，預計下午完成積水排除。後續關於球場整體排水系統問題，市府也絕對不會推諉卸責，將協同養工處儘快完成改善整體排水系統。

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