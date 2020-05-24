高雄民生網球場成大水窪！ 5台抽水機抽2天

高雄市民生網球場因為豪大雨造成嚴重積水，高雄市府運動發展局協同工務局養工處，昨天傍晚雨勢暫緩後，立即緊急協調高雄市體育會網球委員會派員排除球場積水，運發局共調派五台抽水機應急，今天繼續作業，中午回報第二面球場已經見到紅土球場面層，預計抽到下午可完成。

民生網球場一共有4面球場，因為豪大雨造成積水，昨天傍晚雨勢暫緩後，立即緊急協調抽水，晚上8點多完成抽水機水管布線，並抽水至夜間10時。運發局表示，因夜間持續下雨，也顧及抽水機水管通過人行道，於夜間恐有行人安全疑慮，因此於夜間10點收起排水管線，暫停抽水。