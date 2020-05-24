南化水庫聯通管線漏水 大高雄逾10萬用戶停水23小時

受高屏溪溪水濁度升高影響，大高雄不少用水仰賴南化水庫經由聯通管線送水支援。昨晚近11點，台29線道路下的聯通管線出現漏水，今早10點起，高市仁武、楠梓、橋頭等地，超過10萬用戶緊急停水23小時，預計明天（25日）9點起恢復正常供水。

梅雨滯留鋒面帶來充沛雨量，高屏溪溪水濁度一度升高至1.1萬度，取水量從平時的100萬噸降至35萬噸，其餘用水由伏流水、地下水與南化水庫水源支應。直至今天中午，高屏溪濁度仍有4700度。

自來水公司今早發出停水通知，由於南化聯通管昨晚發生漏水，高市多個行政區要從今天（5月24日）上午10點起停水至明天5月25上午9點進行減壓及停水。

水公司指出，目前高屏溪原水濁度仍高，初步會有仁武、楠梓、橋頭、彌陀、鼓山、左營、永安，路竹、小港，大樹與大發工業區等地，總計12.6萬用戶須停水，但經過相關單位調度，停水用戶可望減少一些，會重新更新資料對外公布。