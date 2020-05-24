522大豪雨 韓國瑜：119處積水點一天內退除

近日雨彈狂襲南台灣，高雄各區道路雖有多處積淹水，但未淹進住家，豪雨考驗是否代表高雄治水過關？負責督導工程的高雄市副市長李四川說，「這答案由高雄市民去感受，我們有信心」。

高雄市長韓國瑜前兩天忙著下鄉視察，他昨晚在臉書po文說，高雄522大豪雨，22區累積雨量超過300毫米，119處積水點已在一天內全數退除，韓也感謝市民協助通報。韓的留言下方有不少市民留言回應，不少人肯定「這次退水速度算快，退水速度就是真功夫」。

6月6日罷韓決戰逼近，愈到緊要關頭，各種事件都可能成為催化或降溫因素。李四川不諱言，522豪大雨前，罷免聲浪吵得響亮，但高雄市治水成效經過這場壓力測試，市民有感肯定市府團隊清淤、治理易淹水點等有顯著成效，中間選民會理性思考「要回到過去嗎？」也給予韓團隊比較公正評價，治水表現有機會成為情勢轉折點，有助化解罷免壓力。