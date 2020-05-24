陳時中逛墾丁 屏基工會舉牌陳情「醫師被解雇」

衛福部長陳時中昨晚到墾丁大街示範樂活防疫之旅，屏基工會總幹事楊東霖與屏基員工在現場拿手舉牌寫著「醫師被解僱、病人誰來顧？」「全民防疫有成功，工會理事長失業中」，要向陳時中陳情屏基工會理事長詹智鈞醫師遭屏基以無理由不續聘，遭警方阻擋在外，最後由衛生局科長接下陳情書。

台北市醫師職業工會秘書長、屏基工會發言人廖郁雯說，醫院的主管機關是衛福部，希望透過陳情，讓衛福部知道「屏基發生什麼事」，詹智鈞醫師面臨的問題並非個案，希望相關單位要正視。

屏基工會理事長詹智鈞，是屏基神經內科主任，兩年前成立屏基工會，並擔任理事長，現為時代力量屏東黨部主委。他說，他在2013年4月到屏基就職，今年4月24日，院方告知他「合約到6月30日，你就要走」，院方沒有給任何理由，他還特別問院長兩次，院長都回「沒有理由」，他追問「是不是因為工會？」院長跟他說，「沒有理由，合約到了就要走」。

「把詹智鈞醫師留下來 還我屏基工會理事長」，陳情書內容指出，工會沒有做錯什麼，工會不僅讓員工與院方良善互動的平台，過去兩年多，也幫助許多弱勢員工爭取應有的權益，但工會理事長被如此無理由不聘任，未來不論是會員或醫院任何一個醫療勞動者都可能這樣被對待。

陳情書內容指出，基督教醫院說自己是友善職場，院長也說過員工是最大資產，不是用完即丟，現在卻如此對待工會理事長，讓人完全無法理解！當前疫情稍稍趨緩，醫院也還在缺人中 ，也枉顧病人就醫權，院方居然不給任何理由就將詹智鈞終止續聘，不只不合情理，也會造成打擊工會的效果，這是站在工會的立場完全無法接受的。這不僅是個人醫師工作權，更是全國醫院受聘醫師的權益。