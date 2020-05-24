趙天麟、高閔琳兩強對決 關鍵時刻都打小英牌

民進黨今天舉行全國黨代表暨縣市黨部主委改選，高雄市黨部主委一役，主要由海派立委趙天麟、菊系市議員高閔琳兩強對決，趙最近po出與蔡英文總統、行政院副院長陳其邁的宣傳照，強調「重返榮耀 一起邁進」；高閔琳文宣凸顯「小英學妹 台大碩士」條件，互別苗頭。

今天是投票日，趙天麟一早照常晨間運動行程，和紅螞蟻慢跑隊到鳳山溪畔團練，他說，今早暢快地跑了14公里，沿途遇到許多晨運的朋友熱情打氣，讓他信心倍增，稍後9點半將前往投票。趙也在臉書po文寫下，希望讓今天的黨職選舉成為示範，預約6月6日屬於全體高雄人的民主盛會。