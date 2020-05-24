里仁發起向醫護致敬數萬人響應 10萬顆有機蘋果送達

里仁舉辦「你買我捐 禮敬防疫英雄！」活動，統計活動期間獲得數萬名消費者熱情參與，共捐贈10萬顆有機蘋果、近7萬瓶飲品。物資送至全台31間收治醫院，向醫護人員致上最崇高的敬意。

里仁總經理李妙玲認為「你買我捐 禮敬防疫英雄！」活動獲消費者的熱烈響應，對醫護人員挺身為國人健康拉起堅固防線的勇氣，全台有感，所以在2020年3月24日至4月15日活動期間，數萬名消費者熱情參與，以實際行動向醫護人員傳遞滿滿的感謝。

里仁表示，代表消費者心意的有機蘋果、飲品與手工卡片，已全數送達近10萬名醫護人員的手上。

很多醫院收到這麼多的慰勞物資及手作卡片都連呼感動，表達受到很大的鼓勵。有醫院代表特別致電里仁「我們收到的不只是物資，還有很大的支持力量！」「謝謝你們支持整個醫護團隊」「量身訂製的卡片讓我們好感動。」

也有醫護人員在社群發文「很感謝里仁想到呼吸治療師」「收到好大一箱防疫物資，竟然是有機蘋果耶！」里仁與消費者的暖心舉動，期望能鼓勵、撫慰防疫英雄們近來的疲憊與辛勞。