陳時中逛墾丁大街 屏基工會陳情被警擋下

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚率團逛墾丁大街，屏東基督教醫院工會為神經內科主治醫師詹智鈞不被續聘，要向陳時中陳情，但警方以「活動沒有事先申請」將他們阻擋。

屏基神經內科主治醫師也是該科主任的詹智鈞，今年4月24日接到院方通知6月底聘約到期不再續聘，詹智鈞2年前組工會，曾因爭取醫師工時等權益與院方有意見衝突，工會質疑詹智鈞因工會的事受到院方打壓。

屏基工會總幹事楊東霖今晚到墾丁向陳時中陳情，並且拿著「全民防疫有成功、工會理事長失業中」的手舉牌，以及一封陳情書，但遭屏東縣警方以「活動沒有事先申請」阻擋在外。

工會隨後臉書貼文，「我們沒辦法見到陳時中部長。請大家幫忙將陳情書轉發，讓陳時中部長看到」。這封陳情書是詹智鈞所寫，他在陳情書中說，「工會沒有做錯什麼，工會不僅讓員工有與院方良善互動的平台，過去2年多來，也幫助許多弱勢員工爭取應有的權益。詹智鈞說，「今天工會理事長被如此無理由不聘任，未來不論是會員或是醫院任何一個醫療勞動者都可能這樣被對待」。

台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯以屏基工會發言人接受中央社訪問時表示，目前台灣的主治醫師幾乎都是1年1聘，隨時都可以不被續聘，詹智鈞這次很勇敢的站出來，將這件事情訴諸大眾，希望能夠獲得改善。

廖郁雯說，希望陳時中在衛生福利部長第2任內能夠盡速訂定主治醫師與醫療機構聘雇契約的公版範本，並將主治醫師的勞動權益盡速入勞基法或醫療法，讓醫師能獲得保障。

44歲的詹智鈞2013年4月到屏基服務，有感於員工權益應受保障，2018年1月組工會，目前會員約300人，佔全院員工5分之1。他昨天接受媒體訪問表示，雖然5月初接時代力量屏東縣黨部主委，但他認為因為工會的事遭院方不續聘的原因較大。

屏基對於詹智鈞的事暫不回應，只表示未來會統一說明。