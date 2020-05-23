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高雄愛河畔一連16天展花卉裝置藝術 助花農國內行銷

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
農糧署和高雄市觀光局助花農行銷花卉，一連16天在愛河畔推花卉裝置藝術展。記者楊濡嘉／攝影
農糧署和高雄市觀光局助花農行銷花卉，一連16天在愛河畔推花卉裝置藝術展。記者楊濡嘉／攝影

即日起到6月7日，一連16天都可以在愛河兩岸欣賞花卉裝置藝術！農委會農糧署和高雄市觀光局為了幫國內的花農促銷花卉，特別到高雄愛河行銷國內花卉，農糧署南區分署長姚志旺和高雄市觀光局長邱俊龍籲請民眾多支持國內花農，多購買國產花卉，幫助花農度過新冠肺炎疫情的衝擊。

「熊愛你，溫馨傳情─花現美好．綻放幸福」由農糧署指導，中華文心蘭產銷發展協會主辦，高雄市觀光局協辦。姚志旺說，國內花卉，像文心蘭、蝴蝶蘭、火鶴花等，向來有高比例外銷，但受疫情影響，無法大量外銷，國外的消費也減少，希望國人能多買花卉，助花農度過艱難。

中華文心蘭產銷發展協會顧問陳文懃說，以文心蘭為例，約逾9成銷日本，日本的進口花卉中也有9成是台灣出口，但受疫情影響，日本多個城市有防疫管制，日人消費減少，買花也減少，疫情之前，一支文心蘭可賣到新台幣33多，最近一支只能賣到11元；花卉無法像以前一樣出口，多在國內銷售，一把賣100多元，平均一支10元到15元，期盼國人多支持國產花卉，像農糧署這樣不斷為花農辦花卉推廣活動，的確有助花卉銷量。

主辦的中華文心蘭產銷發展協會表示，這次愛河的活動，不只有16天的裝置藝術展示， 5月30（星期六）和5月31日（星期日）將在高雄橋到中正橋之間的愛河西畔舉辦餐車市集、花市和型農市集，讓到高雄愛河畔一遊的民眾可以度過悠閒的五月天。

愛河 疫情 農糧署

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