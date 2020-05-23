聽新聞
test
0:00 / 0:00
內門動物園結合植物保種與露營 明年9月動工
高雄內門居民期待壽山動物園進駐山區帶動觀光，歷經6年籌畫，內門觀光休閒園區進入設計階段，預計明年（110年）9月動工，112年底全園區開放啟用，結合原生動物、植物保種與休閒露營功能。居民說，期待休閒園區帶動觀光發展，希望發展特色，有別於其他動物園。
高雄市立壽山動物園腹地10公頃，103年市府評選動物園新址，由內門用地勝出，因動物園遷建評估有困難，因此非以遷移方式進行，而是另行規畫11.5公頃觀光休閒園區，由市府向內門紫竹寺承租土地，一年租金1元。
去年9月，園區聯外道路與橋梁動工，預定110年4月底完工，用地變更、環境影響評估及水土保持審查展開，觀光局同步進行園區工程設計及委外營運招商工作。高雄市觀光局昨在內門舉辦說明會指出，內門觀光休閒園區工程預定110年9月開工、112年12月完工，委由「崗山之眼」與設計綠建築的廠商合作設計。
規畫報告指出，園區有三大特色，一、服務中心提供遊客與動物互動體驗；二、園區與「辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會」合作設置「原生植物區」復育原生樹種，另有「原生動物區」及「水鳥生態區」，營造動植物生態秘境；三、利用園區高低起伏地形，引入叢林單點式體驗設施及林間露營，提供多樣性遊憩體驗。
實踐大學高雄校區副校長丁斌首、內門紫竹寺管委會總幹事胡仁清與各里里長參加說明會，地方人士樂觀看待。永富里長蒙勝南說，動物園對內門加分非常大，可創造就業機會、留住年輕人，希望內門動物園要創造特色，跟其他動物園有所區隔。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言