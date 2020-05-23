內門動物園結合植物保種與露營 明年9月動工

高雄內門居民期待壽山動物園進駐山區帶動觀光，歷經6年籌畫，內門觀光休閒園區進入設計階段，預計明年（110年）9月動工，112年底全園區開放啟用，結合原生動物、植物保種與休閒露營功能。居民說，期待休閒園區帶動觀光發展，希望發展特色，有別於其他動物園。

高雄市立壽山動物園腹地10公頃，103年市府評選動物園新址，由內門用地勝出，因動物園遷建評估有困難，因此非以遷移方式進行，而是另行規畫11.5公頃觀光休閒園區，由市府向內門紫竹寺承租土地，一年租金1元。

去年9月，園區聯外道路與橋梁動工，預定110年4月底完工，用地變更、環境影響評估及水土保持審查展開，觀光局同步進行園區工程設計及委外營運招商工作。高雄市觀光局昨在內門舉辦說明會指出，內門觀光休閒園區工程預定110年9月開工、112年12月完工，委由「崗山之眼」與設計綠建築的廠商合作設計。

規畫報告指出，園區有三大特色，一、服務中心提供遊客與動物互動體驗；二、園區與「辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會」合作設置「原生植物區」復育原生樹種，另有「原生動物區」及「水鳥生態區」，營造動植物生態秘境；三、利用園區高低起伏地形，引入叢林單點式體驗設施及林間露營，提供多樣性遊憩體驗。