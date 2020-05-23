影／天公作美！大雨暫歇 記者盃慢壘賽屏東隊泥濘中奪冠
109年「記者盃」慢速壘球邀請賽，今天上午在屏東市台糖球場展開，有六支分別由來自高雄、台南、南投、屏東等縣市的記者組隊參賽，比賽結果由屏東記者聯隊奪得冠軍，屏東地方法院獲得亞軍，季軍及殿軍分別為台南媒體隊、屏東縣政府傳播暨國際事務處隊。
「記者盃」開幕式邀請到立委鍾佳濱、屏東縣政府祕書長邱黃肇崇、屏東市長林協松、萬法寺住持釋見引、中洲建築董事長黃啟倫、屏東縣不動產公會理事長王世賢、大仁科大副校長黃國光、美和科大副校長吳裕仁等佳賓與會。
鍾佳濱表示，打球不只要贏健康，更要贏得友誼。屏東縣政府祕書長邱黃肇崇說，全台灣疫情趨緩，同時也鼓勵民眾力行防疫新生活運動，在安全防疫的原則下從事戶外活動。
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