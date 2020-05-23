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超歡樂！金門辦森林同樂會 幫學童學補慶祝兒童節

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣教育處今天特別選在林務所的大草坪辦一場別開生面的「金門地區優秀兒童表揚大會」活動，並安排金湖國小的小朋友演出｢音樂舞台劇-石獅爺的願望｣，大小朋友都玩得很開心。記者蔡家蓁／攝影
金門縣教育處今天特別選在林務所的大草坪辦一場別開生面的「金門地區優秀兒童表揚大會」活動，並安排金湖國小的小朋友演出｢音樂舞台劇-石獅爺的願望｣，大小朋友都玩得很開心。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情影響，金門兒童節活動延至今天舉辦，特別選在縣林務所的大草坪辦一場別開生面的「金門地區優秀兒童表揚大會」活動，頒獎表揚69位優秀兒童，活動還結合林務所五彩繽紛的遊樂設備，讓孩童快樂嬉遊，同時提供森林小餐點，讓大家有吃又有玩，小朋友開心地說，希望天天都可以過兒童節。

金門近日陰雨綿綿，但今日天公作美，不冷不熱的好天氣，讓到場學生、師長與家長都露出開心笑容，很多家庭都是全家總動員，教育處也貼心的為每位得獎的兒童戴上特製的七彩花冠，小朋友都相當開心，家長也忙著拍照留念。

金門副縣長黃怡凱在致詞時表示，每一位小朋友都是每個家庭的寶貝，更是國家未來的主人翁，祝福每個寶貝，都有一個愉快、幸福的成長歷程，並且積極努力邁向人生的每段旅程。他也提到，此次頒獎的69位優秀兒童(33位國小優秀兒童、36位幼兒優秀兒童)，都是在家體貼父母，在校尊敬師長，能適時對同學伸出援手，是課業與品德兼優的兒童，更是每個班級和學校的典範，這是一份榮譽，也是一份責任，希望今天獲獎的孩子記得這份榮耀，能繼續自我期勉精益求精。

縣教育處長羅德水也提到，受疫情影響，此次大會首次移至戶外舉行，在美麗的林務所，作這場別出心裁的表揚活動，活動的開場，邀請金湖國小的小朋友演出精彩的｢音樂舞台劇-石獅爺的願望｣，結合本土地理、人文、藝術多元融合規劃題材，藉由小朋友的美妙的舞蹈和歌謠表現，音樂、舞蹈、戲劇、社會及環境-結合，不僅賞心悅目、活潑精采，更有讓身心舒暢，也讓活動生色；活動並將結合林務所五彩繽紛的遊樂設備，讓孩童快樂嬉遊。

據了解，林務所所長鐘立偉和全體員工，為了迎接這群小小貴賓，近日都冒雨加班布置，果然給孩子帶來不少驚喜，大家都玩得很開心；而畜試所提供的冰棒，與教育處訂製的披薩，則深獲孩子們的喜愛，大家都開心的聚餐嬉戲，留下美好的回憶。

金門縣教育處今天特別選在林務所的大草坪辦一場別開生面的「金門地區優秀兒童表揚大會」活動，各學區的獲獎學童、家長與師長都上台合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣教育處今天特別選在林務所的大草坪辦一場別開生面的「金門地區優秀兒童表揚大會」活動，各學區的獲獎學童、家長與師長都上台合影。記者蔡家蓁／攝影
「金門地區優秀兒童表揚大會」活動今天舉行，由副縣長黃怡凱（右四）親自頒獎表揚優秀學童，學童的家長與師長也獲邀上台合影。記者蔡家蓁／攝影
「金門地區優秀兒童表揚大會」活動今天舉行，由副縣長黃怡凱（右四）親自頒獎表揚優秀學童，學童的家長與師長也獲邀上台合影。記者蔡家蓁／攝影

金門 兒童節

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