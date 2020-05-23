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高市社教館邀親子玩「毛根」 小姊弟做出熊大與兔兔

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
小朋友參加高雄社教館「毛根寵物創作」，樂在其中。記者王昭月／翻攝
小朋友參加高雄社教館「毛根寵物創作」，樂在其中。記者王昭月／翻攝

玩過「毛根」嗎？這種看似平凡無奇的手工藝材料，只要發揮巧思，加上一雙巧手，就能創作出神靈活現的可愛動物，高雄市社教館今天湧入許多親子檔參加「毛根寵物創作」，迫不及待大展身手，其中張資翎、張資翊兩姐弟就完成可愛的LINE明星熊大及兔兔，開心得不得了。

新冠肺炎疫情趨緩，各公共場館陸續解封，高雄市社教館舉辦毛根寵物創作親子活動，吸引好多親子參加。社教館請到擁有豐富童軍及手工藝教學的福山國中老師蔡政澔到場指導，他說毛根創作，只要掌握兩大技巧、三項口訣，就能悠游於創作世界，作出獨一無二的作品。

經蔡老師指導後，現場大、小朋友各自發揮巧思，不久即完成憤怒鳥、熊大、章魚哥、兔兔、黃金魚等動物造型筆，現場宛如一場盛大的動物嘉年華。有小朋友更做出愛心型眼鏡、髮飾、蝴蝶戒指及小花。國小二年級與幼兒園的張資翎、張資翊兩姐弟，在爸、媽協助下完成可愛的LINE明星熊大及兔兔。

社教館表示，運用小飾品、毛根等素材，就可以DIY可愛的造型動物，實用且獨一無二，小朋友在創作過程，也能研究如何造型、配色，訓練手腦靈活度。

張資翎、張資翊兩姐弟在父母協助下，完成可愛的LINE明星熊大及兔兔。記者王昭月／翻攝
張資翎、張資翊兩姐弟在父母協助下，完成可愛的LINE明星熊大及兔兔。記者王昭月／翻攝
雄市社教館舉辦「毛根寵物創作」，吸引許多親子檔參加。記者王昭月／攝影
雄市社教館舉辦「毛根寵物創作」，吸引許多親子檔參加。記者王昭月／攝影

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