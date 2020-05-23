雨後防登革熱 高市一週內積水地下室全面噴藥

高市昨天豪雨造成上百處積水，雨後一週是登革熱防治關鍵時刻，高市衛生局今天指出，一週內將全面稽查積水地下室等登革熱傳播高風險點，並針對積水地下室執行殘效預防性噴藥。

衛生局說，雨後易孳生病媒蚊，應盡速清除居家室內外積水容器，也別忘記檢查陽台、頂樓、屋後防火巷及地下室堆置的盆栽底盤是否積水尚未清除。雨後一週是登革熱防治的關鍵時刻，如地下室積水未退，請盡速抽乾或先投放漂白水防範登革熱疫情。

衛生局進一步指出，雨後一週內將全面稽查積水地下室等登革熱傳播高風險點，並針對積水地下室執行殘效預防性噴藥。

衛生局指出，豪雨導致飲用水濁度上升影響用水安全，若住宅的蓄水池淹水，應確實清洗消毒後再蓄水，飲用水要徹底煮沸或暫時飲用包裝水，泡水廚房用具及餐具消毒後才可使用，泡水食品則不可再食用。清理居家環境可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍進行環境消毒擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，依「清除、清潔、消毒」步驟做好環境衛生管理。

衛生局也呼籲民眾避免打赤腳或穿拖鞋清理家園，以避免鉤端螺旋體及類鼻疽感染。