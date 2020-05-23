高市民進黨主委之爭 派系角力交鋒受關注

民進黨高雄市黨部主委24日改選，地方解讀代表「海派」的立委趙天麟，對上代表「菊系」的市議員高閔琳。兩人努力闡述參選理念，但外界更關注的是派系的角力與勢力消長。

依民進黨高雄市黨部統計，有行使黨權的黨員數約3萬7000人。過去市黨部主委選舉也有競爭火花，但大多在幾番協調後順利化解，這次參選兩人各有公職，後起新秀高閔琳對上政壇實力戰將趙天麟，選情看似平靜卻暗潮洶湧。

新任主委預計6月初走馬上任，隨即要面對的是6月6日罷免韓國瑜投票，一但「罷韓」成功，接著就是3個月內市長補選的大工程，一個個緊湊的補選時程，恐怕讓新任主委忙得難有喘息時間。

趙天麟1屆高雄市議員、3屆立委資歷，在地方扎根甚深，基層人脈雄厚，出馬參選市黨部主委經派系整合，更有「海派」全力相挺，來勢洶洶，實力不容小覷。其實，立法院質詢、法案，還有地方服務，天天南北奔波已經讓趙天麟忙翻，不過他提出「罷韓補選、開放黨部、議會過半」參選三項使命，目標清楚而明確。

至於打著前高雄市長陳菊、「菊系」子弟兵大旗的高閔琳雖然只有2屆才6年的市議員資歷，但思路清晰，雖是初生之犢，但從台灣大學學生代表大會議長、行政院青少年諮詢小組召集人、陳菊市長競選總部秘書，到立委鄭麗君國會辦公室研究員等資歷，對公共事務的參與熱衷累積豐富經驗。

這場黨部主委選舉看似世代之爭，但外界多聚焦在派系角力與實力消長的指標。趙天麟不諱言是場一場世代競爭，不過他認為比較像是民主嘉年華，在競爭過程沒有火花而是理念的拚搏；對於這場選舉被說成是「海派」、「菊系」的競爭，他也呼籲勿狹礙視之，更何況「競爭對民進黨本來就很正常」。

主張「民進黨年輕化」的高閔琳也說，這場主委選舉是價值與世代的競爭，再者一直以來民進黨員對主委的選擇有其自主性，自認罷韓表現獲認同，也自詡從政是自主性的黨員，不會政治搖擺，對選情充滿信心。

了解選情的綠營人士指出，畢竟這場主委選舉握有未來高雄市長及市議員提名參與權，勢均力敵的選情讓檯面下火花不斷。只不過面對「罷韓」後地方政壇的各種可能組合變化因應，乃至2022年重新奪回高雄地方執政權，仍賴各方共同合作，相信在選舉結果出爐後是兩陣營都有的共識。