梅雨致災美濃水稻倒伏 農損11公頃

高雄受連日來梅雨連續強降雨影響，到今天上午為止，已造成農損新台幣81萬9000元。主要受災作物為美濃區水稻倒伏，受害面積共66.5公頃，損害程度11%。

依農業局統計，其次為不結球白菜，受害面積3公頃，損害程度10%；其他葉菜受害面積2.8公頃，損害程度7%。這次梅雨連續強降雨，導致美濃區正值採收期的水稻倒伏，並陸續有香瓜等災情傳出，高市府農業局長吳芳銘今天也前往美濃區了解農損情形。

吳芳銘指示各區公所加派人力，在風雨漸歇儘速查報災損，也因為水災可能有遲發農損，呼籲受災農友主動通報，加速災情確認。

農業局表示，對於因梅雨受災的水稻，農糧署已公告收購災害穀，只要災害穀「被害粒(含發芽粒)」及「容重量」未達品質標準公糧稻穀驗收規定，且夾雜物未超過1%，沒有腐敗、變色、異味、污染、發霉或含有異物情形，可繳售公糧災害稻穀。納入災害乾穀收購，則以計畫、輔導合計3200公斤，每公斤22元、餘糧3000公斤，每公斤20.6元。減少農民損失。

依農業局統計，這次因梅雨連續強降雨致災，至昨日為止農損達81萬9000元，農業局及公所將持續查報農損。吳芳銘提醒農友持續加強田間排水及雨後疫病防治，特別是水災容易有遲發災損，要特別留意疫病防治；對於達救助門檻，市府將在第一時間邀集改良場、農糧署等組成勘災小組確認災情，並爭取救助。