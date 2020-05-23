金門醫院6月起將擴大老人整合門診服務 嘉惠銀髮族

金門65歲以上的老人多達1萬9366人，部立金門醫院今天表示，自即日起擴大老人整合門診，由家醫科具有老年醫學專科資格的何丹妮醫師負責收案，6月起還會再加入2位醫師，未來每週將有3診次，提供轄內老人整合門診服務，以嘉惠金門縣有醫療需求的銀髮族。

金門醫院表示，隨著人口結構的逐年老化，多重慢性病的盛行率逐年升高，其醫療照護課題也愈趨重要。金門醫院自去年5月起開設老人整合門診，現由家醫科具有老年醫學專科資格的何丹妮醫師負責收案，今年6月起再加入楊肅奇、楊佳容醫師，結合各專科醫師及藥師、營養師、長照個管護理師及相關專業人員進行評估及整合，並增加為每週3診次提供轄內老人整合門診服務，嘉惠本縣有醫療需求的銀髮族。

目前金門醫院老人整合門診成員包括，3位家醫科(具老年醫學科專科資格)醫師，與精神科、神經內科、復健科等專科醫師，並有長照個管護理師、社工師、物理及職能治療師、藥師、營養師等醫事人員共同協助，提供老人整合評估及相關醫療照護。

金門醫院整合門診今年6月起每週提供3個診次的服務，凡65歲以上有多重慢性病、多科就診、多重用藥、不明原因衰弱或認知功能減退等問題的長者，皆可經由網路或現場掛號來院就診，由主責醫師進行初次周全性評估，如符合收案標準，將依據個案需求進行專科會診(精神科/神經科/復健科/其他)、營養師會診，由長照個管護理師進行需求評估並收案，持續於老人整合門診追蹤、整合用藥與醫療資源，並與個案及家屬討論後續治療方案。