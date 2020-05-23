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墾丁生態保護區6月解禁 11生態旅遊社區受理預約

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春半島11個生態旅旅社區疫情期間沒閒著，不僅持續生態巡守監測，還安排英文、解說導覽或環境教育等專業課程，藉由疫情空檔為社區夥伴「充電」。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春半島11個生態旅旅社區疫情期間沒閒著，不僅持續生態巡守監測，還安排英文、解說導覽或環境教育等專業課程，藉由疫情空檔為社區夥伴「充電」。記者潘欣中／翻攝

疫情逐漸趨緩，墾管處決定下月起恢復南仁山等生態保護區入園申請，11個恆春半島生態旅遊社區也全部接受預約；墾管處表示，疫情期間生態旅遊社區夥伴沒閒著，不僅持續生態巡守監測，還安排英文、解說導覽或環境教育等專業課程，藉由疫情空檔為社區夥伴「充電」，以不斷提升的競爭力，迎接後疫情旅遊時期來臨。

今年初疫情升溫，為避免群聚增加傳染風險，墾管處關閉高人氣的南仁山、鼻頭草原、溪仔口和龍坑等生態保護區，部分生態旅遊社區為保護社區長輩健康，也暫停接客服務；隨著台灣的疫情逐漸趨緩，國內旅遊慢慢回溫，墾管處決定6月重新開放的生態保護區將在，生態旅遊遊程也全面接受預約，申請方式和管制人數不變，社區也落實測量體溫和調查旅遊史，共同維護健康的旅遊環境。

墾管處說，儘管受到疫情影響，社區解說員並未停止原有工作，包括巡守監測和解說員訓練課程等，每位解說員要在各自服務的社區擔任巡守監測人員，至少完成64小時訓練課程和16小時跟團助理工作，才能申請生態旅遊社區解說員的初級考試資格；港口村長楊秀蘭說，巡守監測工作已成為社區夥伴生活的一部分，不會因旅遊情況的好壞而有不同。

雖受疫情影響遊客較少，但社區夥伴透過課程強化解說能力和專業，包括環境教育的實務訓練、生物調查和服務禮儀等，特別安排的英文會話實務演練，是社區夥伴又緊張又喜愛的課程；社頂部落解說員陳麗香說，平常少有機會接觸英文，大膽開口用破英文對話，是新鮮的體驗，大家都要求加開課程，期待未來服務外國遊客都不再緊張。

墾管處說，恆春半島生態旅遊社區未曾間斷巡守監測和教育訓練的基礎工作，為的是準備好隨時迎接遊客的到訪，大家相信，隨著疫情趨緩而逐漸鬆綁的防疫措施，暫時無法出國的人，會到空曠自然環境的地區旅行，有好空氣和豐富生態的恆春半島，絕對是首選。

屏東恆春半島11個生態旅旅社區疫情期間沒閒著，持續生態巡守監測。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春半島11個生態旅旅社區疫情期間沒閒著，持續生態巡守監測。記者潘欣中／翻攝

疫情 墾管處 生態旅遊

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