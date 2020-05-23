快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

韓國瑜視察岡山潭底防汛 退水速度居民有感

中央社 / 高雄23日電
高雄市長韓國瑜今早一主持完防災應變會議，馬上轉往岡山潭底里了解排水改善狀況。聯合報系記者王昭月／翻攝
高雄市長韓國瑜今早一主持完防災應變會議，馬上轉往岡山潭底里了解排水改善狀況。聯合報系記者王昭月／翻攝

高雄岡山潭底里每逢大雨必淹且積水往往數天才退，經市府致力清淤及展開排水改善工程，昨天雨勢稍歇積水1小時內消退。市長韓國瑜今天前往視察，當地居民對退水速度頗為有感。

韓國瑜由高市議會副議長陸淑美等人陪同，先聽取水利局副局長許峻源簡報潭底抽水站相關改善工程進度。許峻源說，潭底抽水站入流改善工程預計7月3日前完工，完工後將提升抽水機效能、加速排水速度；潭底排水增設抽水設施改善與田厝排水左側護岸應急工程也預計11月27日完工，另潭底橋改建工程與護岸改善相關規劃也陸續完成。

現場有居民表示「以前每次都要淹5天，這次淹1個小時水就退了」，肯定市府治水作為。韓國瑜則當場裁示，萬一相關經費未能馬上到位，水利局優先處理當地清淤排水問題，以免讓民眾再受淹水之苦。

韓國瑜說，兩年前來這裡，對當地居民長期飽受淹水所苦感同深受，上任後即不斷跟水利局研議，全力設法改善當地淹水問題，如果有需要幫忙爭取中央經費的地方，也要拜託立委幫忙爭取。

韓國瑜表示，全市這次119個積水點大多都在一天內消退，以前最常淹水的永安、林園、燕巢、楠梓、岡山等區，區長一早也都回報積水已消退，下次若再有大雨來，一定要記取相關經驗，全力幫忙解決淹水問題。

韓國瑜同時要求各區公所29日前就各區積淹水問題，提出檢討報告，並與以前淹水災情做對照，好了解那些改善措施已奏效，那些還需補強。

岡山區潭底里地勢低窪，過去每逢暴雨必嚴重淹水，昨天梅雨鋒面滯留夾帶豪雨也造成當地淹水，最高淹到40公分，積水在雨勢稍歇後1小時內消退。

韓國瑜 淹水 岡山

延伸閱讀

藍營多方救韓 評高雄豪雨是危機也是轉機

王淺秋說罷韓煽動仇恨 台灣基進：隱指高雄人對不起韓

岡山潭底不再淹大水？韓國瑜今早親往驗證

檢討抽水機故障 韓國瑜：如果是人的問題就要處分

相關新聞

南化水庫聯通管線漏水 大高雄逾10萬用戶停水23小時

受高屏溪溪水濁度升高影響，大高雄不少用水仰賴南化水庫經由聯通管線送水支援。昨晚近11點，台29線道路下的聯通管線出現漏水，今早10點起，高市仁武、楠梓、橋頭等地，超過10萬用戶緊急停水23小時，預計明天（25日）9點起恢復正常供水

豪雨紫爆不積淹困難 市府：比2018年823豪雨災情更少

高雄前幾天豪雨轟炸，市府水利局說，依中央氣象局累積雨量統計指標，高雄地區雨量已「紫爆」，甚至「紫到發白」，如要強求各區不...

高雄民生網球場成大水窪！ 5台抽水機抽2天

高雄市民生網球場因為豪大雨造成嚴重積水，高雄市府運動發展局協同工務局養工處，昨天傍晚雨勢暫緩後，立即緊急協調高雄市體育會...

522大豪雨 韓國瑜：119處積水點一天內退除

近日雨彈狂襲南台灣，高雄各區道路雖有多處積淹水，但未淹進住家，豪雨考驗是否代表高雄治水過關？負責督導工程的高雄市副市長李...

陳時中逛墾丁 屏基工會舉牌陳情「醫師被解雇」

衛福部長陳時中昨晚到墾丁大街示範樂活防疫之旅，屏基工會總幹事楊東霖與屏基員工在現場拿手舉牌寫著「醫師被解僱、病人誰來顧？...

趙天麟、高閔琳兩強對決 關鍵時刻都打小英牌

民進黨今天舉行全國黨代表暨縣市黨部主委改選，高雄市黨部主委一役，主要由海派立委趙天麟、菊系市議員高閔琳兩強對決，趙最近p...

23校雨損 高市爭國教署經費修復

連日豪雨，高雄市教育局彙整有23校通報災損，其中大寮區忠義國小操場後方擋土牆坍塌導致土石流失，鳳山國小忠孝樓屋頂漏水，兩...

警察故事／超鐵所長陳宗靖 追歹徒不腿軟

「超鐵所長！衝」現任高雄市翠屏派出所所長陳宗靖是警界公認的超鐵所長，他熱中鐵人運動，曾以10小時55分佳績完成226公里...

楊鎮浯視察金門大橋預鑄節塊

金門大橋新建工程整體進度已超過7成，預鑄節塊預定6月開始吊裝，據傳交通部長林佳龍可能出席，行程正在協調。縣長楊鎮浯利用到...

澄清湖水庫 乾涸變滿庫

這波豪雨讓南台灣水庫進帳不少，高雄、台南兩地水情燈號由橙色管制夜間供水，恢復到正常供水的藍燈，但雨後高屏溪川流量暴增，原...

高雄愛河畔一連16天展花卉裝置藝術 助花農國內行銷

即日起到6月7日，一連16天都可以在愛河兩岸欣賞花卉裝置藝術！農委會農糧署和高雄市觀光局為了幫國內的花農促銷花卉，特別到...

內門動物園結合植物保種與露營 明年9月動工

高雄內門居民期待壽山動物園進駐山區帶動觀光，歷經6年籌畫，內門觀光休閒園區進入設計階段，預計明年（110年）9月動工，1...

熱門新聞

全面取締超速 竹市3支測照桿陸續啟用並恢復移動式測照

陳時中逛墾丁 屏基工會舉牌陳情「醫師被解雇」

宜蘭五十二甲畫濕地地主反彈 環團怒批保育利用計畫

激烈！雲林綠營主委選舉3搶1 投票所一律設在室外

民眾黨首次里長選舉失利 當選人：感謝里民和小商人

曾文南化兩水庫預估進水逾億公噸 台南旱象解除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。