韓國瑜視察岡山潭底防汛 退水速度居民有感

高雄岡山潭底里每逢大雨必淹且積水往往數天才退，經市府致力清淤及展開排水改善工程，昨天雨勢稍歇積水1小時內消退。市長韓國瑜今天前往視察，當地居民對退水速度頗為有感。

韓國瑜由高市議會副議長陸淑美等人陪同，先聽取水利局副局長許峻源簡報潭底抽水站相關改善工程進度。許峻源說，潭底抽水站入流改善工程預計7月3日前完工，完工後將提升抽水機效能、加速排水速度；潭底排水增設抽水設施改善與田厝排水左側護岸應急工程也預計11月27日完工，另潭底橋改建工程與護岸改善相關規劃也陸續完成。

現場有居民表示「以前每次都要淹5天，這次淹1個小時水就退了」，肯定市府治水作為。韓國瑜則當場裁示，萬一相關經費未能馬上到位，水利局優先處理當地清淤排水問題，以免讓民眾再受淹水之苦。

韓國瑜說，兩年前來這裡，對當地居民長期飽受淹水所苦感同深受，上任後即不斷跟水利局研議，全力設法改善當地淹水問題，如果有需要幫忙爭取中央經費的地方，也要拜託立委幫忙爭取。

韓國瑜表示，全市這次119個積水點大多都在一天內消退，以前最常淹水的永安、林園、燕巢、楠梓、岡山等區，區長一早也都回報積水已消退，下次若再有大雨來，一定要記取相關經驗，全力幫忙解決淹水問題。

韓國瑜同時要求各區公所29日前就各區積淹水問題，提出檢討報告，並與以前淹水災情做對照，好了解那些改善措施已奏效，那些還需補強。

岡山區潭底里地勢低窪，過去每逢暴雨必嚴重淹水，昨天梅雨鋒面滯留夾帶豪雨也造成當地淹水，最高淹到40公分，積水在雨勢稍歇後1小時內消退。