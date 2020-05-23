快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

灰濛濛墾丁今現藍天白雲 商家笑：陳時中嚇跑梅雨

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東墾丁今天上午多雲偶爾出現陽光，藍天白雲給人好心情。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁今天上午多雲偶爾出現陽光，藍天白雲給人好心情。記者潘欣中／攝影

中央流行疫情指揮中心今天台北記者會結束後，陳時中隨即帶隊搭高鐵南下，晚上前往墾丁大街示範防疫新生活運動鄉；大雨連幾天狂襲南台灣，今天滯留鋒逐漸南移至巴士海峽，屏南地區天氣轉好，墾丁上午多雲偶爾出現陽光和藍天，給旅人好心情；墾丁大街商家以喜悅心情期待陳時中帶動旅遊，有人笑說，鋼鐵人陳時中現在超夯，去哪裡，哪裡就會旺，連梅雨都被嚇跑。

陳時中晚上8時前往墾丁大街示範防疫新生活運動鄉，夜宿墾丁福華飯店；周日上午規畫走訪鵝鑾鼻日間長照中心、恆春珊瑚礁海岸線等景點，記者會則移師墾丁福華飯店舉辦，這也是指揮中心首次在外舉行記者會；陳時中曾表示，自己很久沒去墾丁，也想去玩玩看，認為上月初清明連假點名墾丁人潮太過於壅擠，造成當地商家收益減少，有點過意不去，疫情趨緩後，希望從台灣最南端開始示範，國人可以開始旅遊。

墾丁商圈發展協會總幹事蔡正榮說，墾丁是首個被中央流行疫情指揮中心用國家級警報「冠名」點名「人潮擁擠，勿再前往」的景點，且遊客回去還要自主健康管理14天，清明連假結束後，加上大街假日夜實施人車分流管制，遊客不是退訂就是不敢來，擔心回去後可能被要求自主健康管理，旅宿、餐飲等觀光產業全被打趴，陳時中下來，希望能一掃陰霾。

墾丁大街的吳姓餐廳老闆說，生意因疫情影響本就不好了，大家也合力配合做好保持社效距離等防疫措施，但清明連假中央突如其的國家級警訊，大街夜市又採最高規格的「封街」防疫措施，嚇跑不少遊客，生意自此一落千丈，業者都勒緊褲帶咬牙苦撐，最氣的是還被貼上「只顧賺錢、不顧防疫」的標籤，陳時中事後一句抱歉，大家相忍為防疫，只有吞了，希望陳時中這趟墾丁行能起帶動作用。

墾丁社區發展協會理事長曾春惠表示，墾丁不是疫區，墾丁也沒有疫情，高規格的人車分流管制應可以適度鬆綁，陳時中下來後，會向中央反映；大街鄭姓攤商笑說，陳時中現在很夯，「去到哪裡，哪裡就旺」，連天氣都會配合，商家知道他要帶頭逛墾丁大街都很興奮，希望藉由陳時中逛墾丁大街，能帶旺墾丁，不過最近因遊客暴跌，大街攤商早已撤了大半。

屏東墾丁今天上午多雲偶爾出現陽光，藍天白雲給人好心情。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁今天上午多雲偶爾出現陽光，藍天白雲給人好心情。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁今天上午多雲偶爾出現陽光，藍天白雲給人好心情。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁今天上午多雲偶爾出現陽光，藍天白雲給人好心情。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁今天上午多雲偶爾出現陽光，因海邊浪高超高1公尺，救生員在遊憩沙灘插上禁止下水紅旗。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁今天上午多雲偶爾出現陽光，因海邊浪高超高1公尺，救生員在遊憩沙灘插上禁止下水紅旗。記者潘欣中／攝影

墾丁 陳時中 疫情

延伸閱讀

聯合報黑白集╱陳時中開始歹戲拖棚

上個月阻前往 陳時中南下救墾丁觀光

賴副總統參訪國衛院曝疫苗進度 妙喻拯救陳時中

陳時中：藝文展演 可比照「台北市立交響樂團」模式

相關新聞

南化水庫聯通管線漏水 大高雄逾10萬用戶停水23小時

受高屏溪溪水濁度升高影響，大高雄不少用水仰賴南化水庫經由聯通管線送水支援。昨晚近11點，台29線道路下的聯通管線出現漏水，今早10點起，高市仁武、楠梓、橋頭等地，超過10萬用戶緊急停水23小時，預計明天（25日）9點起恢復正常供水

豪雨紫爆不積淹困難 市府：比2018年823豪雨災情更少

高雄前幾天豪雨轟炸，市府水利局說，依中央氣象局累積雨量統計指標，高雄地區雨量已「紫爆」，甚至「紫到發白」，如要強求各區不...

高雄民生網球場成大水窪！5台抽水機抽2天

高雄市民生網球場因為豪大雨造成嚴重積水，高雄市府運動發展局協同工務局養工處，昨天傍晚雨勢暫緩後，立即緊急協調高雄市體育會...

522大豪雨 韓國瑜：119處積水點一天內退除

近日雨彈狂襲南台灣，高雄各區道路雖有多處積淹水，但未淹進住家，豪雨考驗是否代表高雄治水過關？負責督導工程的高雄市副市長李...

陳時中逛墾丁 屏基工會舉牌陳情「醫師被解雇」

衛福部長陳時中昨晚到墾丁大街示範樂活防疫之旅，屏基工會總幹事楊東霖與屏基員工在現場拿手舉牌寫著「醫師被解僱、病人誰來顧？...

趙天麟、高閔琳兩強對決 關鍵時刻都打小英牌

民進黨今天舉行全國黨代表暨縣市黨部主委改選，高雄市黨部主委一役，主要由海派立委趙天麟、菊系市議員高閔琳兩強對決，趙最近p...

大雨襲擊 東港第一大排疑施工不當淹沒稻田 農民氣憤

連日豪大雨，造成屏東縣東港第一大排溪水倒灌淹沒附近500公頃一期稻作，農民氣憤批施工不當釀淹水，今天上百名農民群起抗議要...

內門動物園結合植物保種與露營 明年9月動工

高雄內門居民期待壽山動物園進駐山區帶動觀光，歷經6年籌畫，內門觀光休閒園區進入設計階段，預計明年（110年）9月動工，1...

高市社教館邀親子玩「毛根」 小姊弟做出熊大與兔兔

玩過「毛根」嗎？這種看似平凡無奇的手工藝材料，只要發揮巧思，加上一雙巧手，就能創作出神靈活現的可愛動物，高雄市社教館今天...

稻作倒伏、香瓜植株泡水 高雄農民：雨量不輸颱風

梅雨滯留鋒面帶來豪雨，高雄市水稻、葉菜類等作物傳出災損，農業局長吳芳銘今天下午到美濃勘查稻田倒伏與美濃（香）瓜植株泡水災...

墾丁生態保護區6月解禁 11生態旅遊社區受理預約

因疫情逐漸趨緩，墾管處決定下月起恢復南仁山等生態保護區入園申請，11個恆春半島生態旅遊社區也全部接受預約；墾管處表示，疫...

豪大雨襲擊屏東4所學校擋土牆、邊坡滑動等災損逾2百萬

受梅雨鋒面滯留與西南氣流影響，超大豪雨襲擊南台灣，今雨勢趨緩，屏東縣政府教育處統計，超豪大雨影響，屏東縣有4所學校提報災...

熱門新聞

全面取締超速 竹市3支測照桿陸續啟用並恢復移動式測照

陳時中逛墾丁 屏基工會舉牌陳情「醫師被解雇」

宜蘭五十二甲畫濕地地主反彈 環團怒批保育利用計畫

激烈！雲林綠營主委選舉3搶1 投票所一律設在室外

民眾黨首次里長選舉失利 當選人：感謝里民和小商人

曾文南化兩水庫預估進水逾億公噸 台南旱象解除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。