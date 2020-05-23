灰濛濛墾丁今現藍天白雲 商家笑：陳時中嚇跑梅雨

中央流行疫情指揮中心今天台北記者會結束後，陳時中隨即帶隊搭高鐵南下，晚上前往墾丁大街示範防疫新生活運動鄉；大雨連幾天狂襲南台灣，今天滯留鋒逐漸南移至巴士海峽，屏南地區天氣轉好，墾丁上午多雲偶爾出現陽光和藍天，給旅人好心情；墾丁大街商家以喜悅心情期待陳時中帶動旅遊，有人笑說，鋼鐵人陳時中現在超夯，去哪裡，哪裡就會旺，連梅雨都被嚇跑。

陳時中晚上8時前往墾丁大街示範防疫新生活運動鄉，夜宿墾丁福華飯店；周日上午規畫走訪鵝鑾鼻日間長照中心、恆春珊瑚礁海岸線等景點，記者會則移師墾丁福華飯店舉辦，這也是指揮中心首次在外舉行記者會；陳時中曾表示，自己很久沒去墾丁，也想去玩玩看，認為上月初清明連假點名墾丁人潮太過於壅擠，造成當地商家收益減少，有點過意不去，疫情趨緩後，希望從台灣最南端開始示範，國人可以開始旅遊。

墾丁商圈發展協會總幹事蔡正榮說，墾丁是首個被中央流行疫情指揮中心用國家級警報「冠名」點名「人潮擁擠，勿再前往」的景點，且遊客回去還要自主健康管理14天，清明連假結束後，加上大街假日夜實施人車分流管制，遊客不是退訂就是不敢來，擔心回去後可能被要求自主健康管理，旅宿、餐飲等觀光產業全被打趴，陳時中下來，希望能一掃陰霾。

墾丁大街的吳姓餐廳老闆說，生意因疫情影響本就不好了，大家也合力配合做好保持社效距離等防疫措施，但清明連假中央突如其的國家級警訊，大街夜市又採最高規格的「封街」防疫措施，嚇跑不少遊客，生意自此一落千丈，業者都勒緊褲帶咬牙苦撐，最氣的是還被貼上「只顧賺錢、不顧防疫」的標籤，陳時中事後一句抱歉，大家相忍為防疫，只有吞了，希望陳時中這趟墾丁行能起帶動作用。