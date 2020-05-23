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岡山潭底不再淹大水？韓國瑜今早親往驗證

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今早一主持完防災應變會議，馬上轉往岡山潭底里了解排水改善狀況。記者王昭月／翻攝
高雄市長韓國瑜今早一主持完防災應變會議，馬上轉往岡山潭底里了解排水改善狀況。記者王昭月／翻攝

高雄市岡山區潭底里地勢低窪，過去每逢暴雨必淹水慘重，這次梅雨鋒面滯留夾帶豪雨，最高淹到40公分，所幸水在半小時內即退，高雄市長韓國瑜今早一主持完防災應變會議，旋即趕往潭底了解排水清淤工作，他特別表示，萬一相關經費未能馬上到位，也要請水利局優先處理當地排水問題，不能讓民眾淹水。

一、二十年前岡山潭底一帶，每逢豪雨必淹，水路幾乎都可撐船。歷經十多年改善，昨午暴雨過後，最高只淹到40公分，雨勢稍歇後，約半小時水也完全退掉，當地民眾對於排水改善，頗為有感。

韓國瑜市長今早約9點50分抵達岡山潭底，聽取水利局簡報當地排水 改善計畫執行計畫。水利局在潭底的排水改良，共擬出12項計畫，韓表示，除高雄市政府本身編列的預算外，也會爭取中央挹注，萬一爭取不到，或錢到得慢，水利局仍需優先處理潭底里排水問題，不讓民眾再淹水。

岡山區長黃中中表示，岡山轄區不管是田厝、潭底、小潭底，排水清淤工作及滯洪池，近一年都發揮功能，下雨時水退得很快，在地不論現任及退任里長、地區理事長，都十分有感。

潭底里排水問題經過這次大雨檢驗，雖然過關，但韓國瑜仍要求各區公所下周五前就各區積淹水問題，提出「對照組」檢討報告，了解那些改善措施已經奏效，那些仍需補強。

高雄市長韓國瑜今早一主持完防災應變會議，馬上轉往岡山潭底里了解排水改善狀況。記者王昭月／翻攝
高雄市長韓國瑜今早一主持完防災應變會議，馬上轉往岡山潭底里了解排水改善狀況。記者王昭月／翻攝

韓國瑜 岡山 淹水

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