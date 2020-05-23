檢討抽水機故障 韓國瑜：如果是人的問題就要處分

水利局對於昨天鹽埕區七賢抽水站抽水機故障，導致鹽埕淹水，水利局長李戎威今天在高雄市豪雨應變會議後，說明抽水機「吸到異物」導致葉片脫落而故障。高雄市長韓國瑜因抽水機在緊要關頭故障，要求查明原因，表示「如果是人的問題就要處分」。

高雄市長韓國瑜今天上午在豪雨應變會議更提及，這次抽水機的故障，要求水利局瞭解，過去是什麼狀況，抽水機的葉片會吸到異物，導致故障，還是過去從來都沒故障，或者很多年才故障一次，要查明這次七賢抽水站為何2次故障。

韓國瑜認為抽水機如果每遇災就故障，表示養兵千日用在一朝，每次淹水對老百姓的影響實在太大了，要求水利局，查明為什麼抽水機在緊要關頭的時候出問題，「是市府買的抽水機器會故障？中央水利署買的機器就不會故障？」，「如果是人的問題就要處分」。

李戎威說，鹽埕區七賢抽水站抽水機吸到異物，導致葉片脫落，但電流是正常，因為沒流水流出去，才找出是葉片撞到異物掉下來，目前已在旁邊放10台移動式抽水機，又請水利署河川局增加2台抽水機，在愛河兩岸當臨時抽水站，會一直配置愛河邊，持續到抽水機組完全修復為止。

高雄市長韓國瑜認為，每次的天災都可以累積寶貴經驗；他對七賢抽水站抽水機故障，提出加設另座抽水站，認為以備無患。